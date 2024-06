Da so razmere v domovih za starejše kaotične ne le zaradi visokih cen namestitev in premalo ustreznega kadra, temveč tudi zaradi pomanjkanja samih namestitev, je že splošno znano dejstvo, ki ga ta hip ne rešuje niti avgusta lani sprejet zakon o dolgotrajni oskrbi. Čakalne vrste za sprejem novega stanovalca v dom so dolge, zato je bil naš sogovornik M. Š. (podatke hranimo v uredništvu) vesel, ko se je v DSO Hmelina na Radljah ob Dravi sprostilo mesto za njegovega očeta. »Oče je bil deset mesecev nameščen v domu Cestica na Hrvaškem, saj smo čakali na prosto mesto v Sloveniji pod nujno, ker sam ...