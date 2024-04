Sestri Middleton za zaprtimi vrati

Ne samo v življenju Kate Middleton, temveč tudi v življenju njene mlajše sestre Pippe je od tedaj, ko je prva postala princesa, marsikaj drugače.

A nekaj je ostalo enako: sorojenki sta še vedno tesno povezani in predani ena drugi. Sedaj, ko se princesa sooča s težavami z zdravjem, ni dvoma, da jo mlajša sestra podpira in ji stoji ob strani. Kakšen pa je sploh njun odnos? Takole piše The Mirror.

Rojeni le 21 mesecev narazen sta Pippa in Kate skupaj z mlajšim bratom Jamesom odraščali v Buckleburyju, Berkshire. Obe sta obiskovali šolo Marlborough College, kjer sta bivali v internatu. Kate v zgolj dekliški šoli tam ni imela lepe izkušnje, zato se je prešolala v mešano šolo in jo končala.

Po diplomi na univerzi St. Andrwes in pred poroko s princem Williamom je Kate skupaj s Pippo živela v luksuznem stanovanju v londonskem predelu Chelsea blizu ulice King's Road in sestri sta bili pogosto opaženi na priljubljenih londonskih točkah, kot sta Mahiki in Boujis.

V enem od intervjujev za NBC je mlajša pripovedovala o veliki sestri: »Seveda je pod velikim pritiskom, veliko je na njej. A veliko časa preživiva skupaj, še vedno počneva stvari kot družina.

Imava zelo običajen, sestrski odnos. Zelo blizu sva si. Podpirava se in večkrat ena drugo vprašava za mnenje.«

Nič nenavadnega torej ni, da je bila Pippa na poroki Kate njena družica, šest let kasneje je Kate z možem Williamom prisostvovala poroki sestre, ki se je poročila z Jamesom Matthewsom.

Obe imata sedaj tri otroke, še nekaj, kar ju tesno povezuje, tudi med bratranci in sestričnami se plete lep odnos.

Vsi Middletonovi so sicer zelo zaščitniški do Kate, poznavalka dogajanja na kraljevem dvoru Jennie Bond pa je za OK!Magazine pripovedovala o razmerju med sorojenkama za zaprtimi vrati:

»O vsem se pogovarjata in ne dvomim, da Catherine spoštuje sestro in ceni njeno bližino na mnogih dogodkih. Seveda v javnosti Pippa spoštuje protokol, ki mu mora slediti zaradi statusa Kate, a v zasebnosti se, prepričana sem, sestri iz tega tudi norčujeta.«

Poleg tega sta še drugače poskrbeli za to, da sta lahko ohranili tesno vez: živita podoben življenjski slog.

Pippa se je poročila z ekstremno premožnim moškim, družina ima dvorec v Berkshiru, ki je manj kot uro vožnje oddaljen od Windsorja, kjer biva Kate in manj kot pol ure vožnje od doma staršev.

Kljub temu da je tudi sama izpostavljena v javnosti, je Pippa ostala prizemljema in trdna podora sestri, sploh v tem težkem obdobju.