Pred nami prvi vročinski val, meteorolog Skok napovedal temperature do 40 stopinj

Ta teden nas čaka prvi vročinski val v tem tednu. Sloveniji se približuje zelo močen in intenziven afriški anticiklon, z njim pa bi v naše kraje že v sredo lahko prišle zelo visoke temperature. V četrtek naj bi vdor hladnega zraka s severovzhoda pripomogel k nekoliko znosnejšim temperaturam, v petek pa naj bi živo srebro zopet poskočilo, napoveduje meteorolog Gregor Skok s facebook portala Ciklon.si.

Večina meteoroloških modelov napoveduje izrazit vroč teden. Slovenski ljubiteljski meteorolog Marko Korošec, avtor portala Severe Weather Europe in eden tistih, ki v sezoni tornadov potujejo po Združenih državah Amerike, je objavil podrobno vremensko napoved za letošnje poletje.

Opozoril je, da se je prvi mesec meteorološkega poletja 2024 začel s hladnim in mokrim vremenom v večjem delu Evrope, v jugovzhodni Evropi pa so bile bolj poletne razmere. Korošec napoveduje, da se bo vremenska slika ta teden že spremenila in se bodo vročinski valovi prinesli v južno, srednjo in vzhodno Evropo.

Pričakuje se, da se bodo temperature v skoraj vseh evropskih državah dvignile nad 30 stopinj Celzija, v južnih regijah pa bi lahko prvič to poletje dosegle 40 stopinj Celzija. Največje temperaturne anomalije so napovedane za srednjo Evropo in Balkanski polotok in sicer od sredine tedna dalje.

FOTO: Severe Weather

V Sloveniji 35 stopinj, a bi bile lahko še višje, če bi imeli suha tla

Prvi večji vročinski val letošnjega poletja se bo razvil od torka do sobote in bo prinesel visoke temperature po skoraj vsej evropski celini. Najtoplejša zračna masa se bo od srede do petka raztezala od Italije do osrednjega Balkana, Nemčije, Češke, Slovaške, Madžarske in Poljske, piše stran Severe Weather Europe.

V Italiji bi se prvič letos živo srebro lahko povzpelo na 40 stopinj. Temperature se bodo močno dvignile tudi v Sloveniji, saj bodo popoldanske dosegle tudi do 35 stopinj. Od srede do petka bo vsak dan bolj vroče.

»Najbolj vroča bosta po izračunih AIFS in ECMWF sreda in petek. Temperature čez dan bodo večinoma med 30 stopinj Celzija in 35 stopinj Celzija. Največja verjetnost za 35 stopinj Celzija je na vzhodu Slovenije. V četrtek pa po AIFS doseže 30 stopinj Celzija le na jugovzhodu Slovenije. IFS je za kakšne 3-4 stopinje Celzija bolj vroč,« je zapisal Gregor Skok, Ciklon.si

Dodaja, da bo vročinski val trajal do sobote. »V petek zvečer oz. v noči na soboto, ko nas bo dosegla oslabljena vremenska fronta in prinesla osvežitev,« je še zapisal Skok.

Skok visoke temperature komentira z besedami, da »bomo imeli srečo« zaradi nestanovitnega vremena in pogostega deževja v zadnjem obdobju, saj so tla vlažna in bodo zavirala segrevanje. »Če bi tak intenziven Afričan prišel leta 2022, ko smo imeli suha tla, bi lahko govorili o +40 stopinj Celzija,« je dodal Skok in opozoril, da bo med sredo in petkom pri nas v zraku tudi veliko saharskega peska. Tudi ta bi lahko imel blagodejen učinek na končno temperatura, saj bi to lahko znižal za 3 ali 4 stopinje Celzija.

Napoved za Slovenijo. FOTO: Arso

V četrtek in petek se v državah severnega Balkana pričakuje, da se bodo temperature povzpele do 40 stopinj Celzija, in celo nad Hrvaško. Na severni strani Alp, v južni polovici Nemčije, vzhodni Franciji in Avstriji pa se bodo temperaure gibale med 30 do 33 stopinjami.

Izjemno vroče v Turčiji in Grčiji

Temperature v Grčiji in Turčiji so bile minili teden 13. junija presenetljivo visoke, v nekaterih delih Grčije in Egejskega morja celo rekordne. Ponoči je bila temperatura sredi 30 stopinj, čez dan pa se je povzpela na 40 stopinj in več. To je bil tudi najbolj vroč junijski dan v zgodovini južnega Egejskega morja in na otoku Rodos.

13. junij 2024 velja za najbolj vroč junijski dan v zgodovini južnega Egejskega morja in na otoku Rodos. FOTO: Severe Weather

34 vremenskih postaj v Grčiji je imelo najvišjo temperaturo nad 42 °C, 136 postaj nad 40 °C in 322 postaj nad 35 °C. 13. junija so v Milosu v Grčiji izmerili 44,0 °C, na Rodosu pa 43,6 °C. 43,9 °C so izmerili na Kreti. V Astromeritisu na Cipru so poročali o 45,3 °C.

Ponekod v Turčiji je bilo še bolj peklensko vroče, saj je bila najnižja nočna temperatura 33 stopinj.

Prva polovica junija pod temperaturnim povprečjem

Ta mesec so bile vremenske razmere v Evropi večinoma pod povprečjem zaradi vztrajnega dežja in vremenskih sistemov, vključno s poplavami v Nemčiji. Izjema sta bila južni Balkan in jugovzhodna Evropa, kjer so izjemno visoke temperature zajele Grčijo in Turčijo.

Prva polovica junija 2024 je bila pod povprečjem glede temperatur po večjem delu celine, vendar se bodo razmere izboljšale v drugi polovici meseca s stabilnejšim in toplejšim vremenom, navaja Severe Weather Europe.