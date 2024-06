Roboti bodo terapevti in učitelji

Mar ne bi bilo lažje duševnih težav zaupati sočutnemu humanoidnemu robotu? Ker temu po znanje ne bo treba v šole, ampak bo vse, kar mora vedeti, nosil na trdem disku, bo takšen psihoterapevt navsezadnje kljub začetnim stroškom izdelave za družbo veliko cenejši. Poleg tega bo brez dopustov in predaha lahko delal dan in noč. In zakaj ne bi z roboti nadomestili še drugih zdravstvenih delavcev pa tudi učiteljev?

Nekako tako o prihodnosti razmišljajo v kitajskem podjetju za razvoj in izdelavo humanoidnih robotov Ex-Robots iz Daliana. Tam s pomočjo najboljših inženirjev in računalniških strokovnjakov izdelujejo robote, ki so že zdaj, ko razvoj sploh še ni končan, osupljivo podobni človeku. Imajo podobno obrazno mimiko, s pomočjo vgrajene umetne inteligence pa se nenehno učijo in so sposobni ustrezno reagirati na človeški izraz na obrazu.

V podjetju se na vsakem koraku trudijo, da bi se naprave čim manj razlikovale od ljudi. Tako imajo denimo ženski modeli razkošne lasulje, ki delujejo kot pravi lasje, njihove silikonske obraze pa krasijo ličila. Inženirji v podjetju so celo ustvarili robotske dvojnike samih sebe. Te robote sami učijo, kako oblikovati izraze na obrazu. Upravljajo jih majhni motorji, razpostavljeni pod obrazno masko. Podjetje je začelo delovati kot start up leta 2009, humanoidne robote pa izdelujejo od leta 2016. Za izdelavo robota v podjetju potrebujejo od dveh tednov do meseca dni. Cena niha med 192.240 in 256.330 evrov.

Roboti, ki nastajajo v podjetju, trenutno romajo v različne muzeje, enega imajo tudi na sedežu podjetja. Vendar pa v Ex-Robots verjamejo, da bo kmalu napočil čas, ko se bodo njihovi muzejski artefakti vključili v običajno življenje in začeli opravljati nekatere človeške poklice.