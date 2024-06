Nagradna igra: podarjamo malo drugačno nogometno doživetje

Ne glede na to, kako močno vaše srce bije za nogomet in za naše reprezentante, se lahko v ta največji športni evropski praznik leta vključite na več načinov. S spremljanjem napetih tekem v živo, navijanjem prek televizijskih ekranov ali tudi prek igre na našem portalu. Za vas smo namreč v sodelovanju z Vinakoper pripravili čisto preprosto nagradno vprašanje, ki vam lahko prinese izjemne nagrade:

1 x vinsko razvajanje z večerjo in ogledom kleti Vinakoper za dve osebi v restavraciji Kogo

5 x paket GOOOL SPRITZ (uradni navijaški špricar)

20 x kupon za degustacijo vin za dve osebi v vinskem butiku v Kopru

Velika nagradna igra

Sodelujte in navijajte za naše nogometaše in malo tudi zase, da boste med dobitniki nagrade.

FOTO: Foto: Jaka Ivančič

Doživite pristnost Istre z obiskom kleti Vinakoper

Če želite spoznati srce slovenske Istre, potem morate vsaj enkrat v življenju obiskati vinsko klet Vinakoper, kjer se združujeta tradicija in zgodovina naših obmorskih krajev. Veličastna vinska klet razkriva vse skrivnosti nastanka vrhunskih vin Vinakoper. Spoznajte zgodovino, zanimivosti in vse podrobnosti, zaradi katerih so njihova vina tako posebna. Doživite sonce v kozarcu v prijetnem ambientu.

Da bi tudi vaše brbončice spoznale dediščino bogate Istre, priporočamo kulinarično razvajanje v restavraciji Kogo, ki je del sklopa Vinakoper. To je kraj, kjer bodo na svoj račun prišli vsi ljubitelji dobre hrane in pristnih okusov. Spoznali boste vse okuse Istre, vendar v čisto novi, sodobnejši preobleki. Poskusite odlične stejke, sveže ribe, tartufe in skrbno pripravljene raznolike domače testenine.

Vse to bo doživel srečni nagrajenec, ki bo izžreban za prvo nagrado v naši veliki nogometni nagradni igri.

Smo vam prebudili nekaj apetita? Bi tudi vi radi postali del te edinstvene nogometne zgodbe v družbi pristnih istrskih okusov? Sodelujte v nagradni igri. Pohitite, žrebanje bo že 5. julija 2024.

Gremo na zmago!

FOTO: Jaka Ivancic

Tudi ekipo Vinakoper je zajela nogometna mrzlica, zato so ob tej priložnosti pripravili prav posebno izdajo navijaškega špricarja GOOOL SPRITZ. V navijaški buteljki se združujeta okusna primorska malvazija letnik 2023 in slovenska gazirana voda.

Vinakoper že vrsto let podpira slovenski nogomet in z Nogometno zvezo Slovenije iščejo vedno nove inovativne pristope sodelovanja. Letošnji spodbuja zmago, povezovanje in timskega duha.

»Nogomet je stvar druženja, je stvar povezovanja, ekipnega duha in podpore – je torej tudi stvar vsega, kar od naše ekipe prihaja iz naše vinske kleti. In to smo želeli deliti z vsemi navijači ter seveda nogometno reprezentanco in njeno ekipo, katere sponzor smo že vrsto let,« je pojasnil direktor Vinakoper mag. Borut Fakin.

»Gremo na zmago! Gremo na Goool Spritz!« se strinja celotna ekipa Vinakoper.

»Ministrica za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!«

Naročnik oglasne vsebine je Vinakoper