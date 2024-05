Strta prijateljica para: Kate Middleton in princ William preživljata pekel

Amaia Arrieta, stilistka otrok princa Williama in Kate Middleton: princa Georga, princese Charlotte in princa Louisa vse od tedaj, ko je bil najstarejši še dojenček, je za medije podala informacije o dogajanju v družini princa in princese ter razkrila, da par preživlja zelo težke čase.

»Moje srce je zlomljeno. Mislim, da gresta skozi pekel. Upam, da se bosta nekoč vrnila. Vse je res zelo osebno,« je dejala za The Telehraph.

Otroška stilistka, ki ima svojo lastno blagovno znamko Amaia kids do sedaj nikoli ni komentirala dogajanja znotraj družine Wales, navaja New York Post, kjer so se po pojasnilo obrnili tudi na palačo Kensington, vendar niso dobili odgovora.

Ni sicer jasno, kaj Amaio tako skrbi, a ker je znano, da se Kate Middleton zdravi s kemoterapijo, je lahko pripomba povezana z resnostjo princesine bolezni.

Je pa Arrieta povedala tudi, kakšna je njena vloga kot stilistke kraljevih otrok:

»Oblačiti kraljeve je zame velika čast in s ponosom opravljam to delo. Res se trudim glede njihovega videza,« je dejala in dodala, da vedno sodeluje z varuško Mario Borrallo.

»Pogosto se nama zelo mudi, a zanje bi storili vse in otroci so na koncu vedno videti čudovito.«

Kate Middleton se trenutno zdravi za rakom. Ni edina v kraljevi družini s to diagnozo.

Da ima raka, je za javnost povedal tudi kralj Karel III. in še pred njim Sarah Ferguson vojvodinja Yorška, ki so ji po raku dojk odkrili še agresivnega kožnega raka.

Da je Kate zbolela, je v videu zaupala 22. marca, tik pred velikonočnimi počitnicami otrok, saj so, kot je dejala, zanjo in za Williama otroci in njihovo sprejemanje okoliščin njuna glavna skrb.