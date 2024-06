Kaj se je dogajalo v trgovini na Bledu? Naložili so jo na nosila in odpeljali ven (FOTO)

Bralec, ki želi ostati anonimen, nam je sporočil, da je na Bledu pred trgovino pribrzel rešilni avtomobil s prižgano sireno.

»Pred trgovino so ustavili in hitro odšli noter – očitno je nekdo potreboval nujno medicinsko pomoč. Potem sem šel po nakupih in opazil, da so med policami nekomu pomagali. Čez nekaj minut so jo naložili na nosila in odpeljali ven. Upam, da bo z osebo vse v redu ...«

Reševalci med intervencijo. FOTO: Anonimni bralec

»Čez nekaj minut so osebo naložili na nosila in jo odpeljali ven ...« FOTO: Anonimni bralec

Ostanite mirni ob klicu na 112

V tej situaciji spomnimo, da je ob klicu na številko 112 pomembno, da ostanete mirni. Govorite jasno in razločno, odgovorite na zastavljena vprašanja. Zveze ne prekinite, dokler vam dispečer tega ne dovoli, saj mora najprej pridobiti vse potrebne podatke, ki jih potrebuje za uspešno izvedeno intervencijo, navaja zrck.si.

Preberite še:

Ali ste tudi sami opazili kaj pomembnega? Pišite nam.