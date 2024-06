Drama pediatričnem oddelku novomeške bolnišnice, na koncu odpeljali 18-letnika

Novomeški policisti so v nedeljo zvečer napisali plačilni nalog zaradi kršenja javnega reda in miru 23-letniku, ki je razgrajal, žalil in se nedostojno vedel do osebja na pediatričnem oddelku novomeške bolnišnice.

Robert Perc s PU Novo mesto: »Pospremili so ga ven, kjer je bilo več oseb. Ob očitni pomoči alkohola je prišlo do prepira in pretepa med 18-letnikom in 25-letnikom. Ker ni šlo drugače, so policisti uporabili prisilna sredstva in 18-letnika iz okolice Brezja odpeljali v pridržanje na policijsko postajo.«

Policist so preko vikenda na številko 113 prejeli 380 klicev, od tega je bilo 138 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije.

Obema pretepačema bodo napisali plačilne naloge.