Otroci se mu odpovedujejo, Brad Pitt pa načrtuje tole …

Brad Pitt je od leta 2022 v razmerju s 26-let mlajšo oblikovalko nakita Ines De Ramon, s katero ga nove težave v odnosu z bivšo ženo Angelino Jolie le še bolj zbližale.

Ne samo, da se postopek razveze, ki se je začel leta 2016, še kar vleče, odvija se tudi spor med Pittom in otroki iz razmerja z Angelino.

Kljub temu je 60-letni igralec pripravljen na nov naraščaj in se še enkrat poskusiti v očetovski vlogi, piše Daily Mail:

»Kar zadeva ljubezenskega življenja je srečnejši kot kdaj koli prej in ne zavrača ideje o tretjem zakonu.

Na dejstvo, da mu z otroki ni uspelo zgraditi kvalitetnega odnosa, gleda kot na osebni poraz, Ines pa mu je vedno stala ob strani, mu nudila podporo, kar ju je zbližalo.

Ona je še vedno mlada in Brad ne nasprotuje temu, da bi osnovala družino,« je povedal vir blizu igralca in producenta.

Igralčev konflikten odnos z otroki je posledica burnega razhoda z Angelino Jolie. Ponovno je drama stopila v ospredje, ko je njuna hči Shiloh ob polnoletnosti zahtevala uraden izbris priimka Pitt iz njenega celega imena.

Shiloh je sicer prva, ki se je tudi uradno odpovedala očetovemu priimku, sta pa se mu pred njo odrekli Zahara in nato Vivienne. Starejša sinova Maddox in Pax uporabljata le mamin priimek, oba sta do očeta sovražno nastrojena.

V tej drami je bila on njemu Ines, s katero živita na istem naslov, kamor sta se preselila leto dni po njeni ločitvi od igralca Paula Wesleya , ki se je z vlogo Stefana Salvatoreja proslavil v seriji Vampirjevi dnevniki.