Besede partnerke pokojne gredo do srca, poklonila se ji je tudi Donatella Versace

Modni svet objokuje smrt hrvaško-avstralske manekenke Lucy Marković, ki je po dolgoletni bitki s hudo boleznijo umrla pri 27 letih, navaja Sydney Morning Herald.

Markovićeva je umrla ponoči, potem ko je prestala vrsto operacij za zdravljenje arteriovenske malformacije (AVM) v možganih – stanja, v katerem lahko prepletene, nenormalne krvne žile počijo in poškodujejo možgansko tkivo.

»Jaz, njena mama in moja mama smo bili z njo ... Naj Lucy počiva v miru,« je na Instagramu zapisala njena partnerka Caro, ki je svoje sledilce redno obveščala o njenem stanju.

Poklonila se ji je tudi Donatella Versace

Po potrditvi njene smrti se ji je Elite Model Management NYC poklonila in ​​jo označila za bleščečo zvezdo z neverjetnim smislom za humor.

»Njen nasmeh in smeh bi lahko osvetlila sobo,« je zapisano v izjavi. »Rada je plesala in takrat je še posebej žarela. Manekenstvo je bilo ena od Lucyinih sanj in globoko smo počaščeni, da smo bili del njene poti ... V svoje delo je vnesla eleganco, moč in lepoto. Toda bolj kot karkoli drugega je prinesla sebe – svojo toplino, svoj smeh, svojo svetlobo. Njeni družini in prijateljem, vedite, da ste v naših molitvah in mislih. S tabo smo in nikoli te ne bomo pozabili«.

»Žalostna sem zaradi novice o Lucy Marković. Počivaj v miru, lepo dekle,« je ob tem na Instagramu zapisala italijanska oblikovalka Donatella Versace.