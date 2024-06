Kdo je hčerki Angeline Jolie in Brada Pitta pomagal spremeniti priimek

Najstarejša biološka hči Brada Pitta in Angeline Jolie je na sodišče podala vlogo za spremembo imena.

Nekaj dni potem, ko je bila vloga vložena na sodišče, je vir za People povedal, da Shiloh to počne na svoje stroške.

»Shiloh je najela svojega odvetnika in zanj tudi plačala,« je pojasnil vir in dodal, da je dekle k dejanju prepričalo nasilno obnašanje očeta v preteklosti.

Vloga je bila vložena 27. maja, ko je Shiloh tudi uradno dopolnila 18 let in je tehnično postala odrasla oseba.

Je ena od treh bioloških otrok para, nekdaj imenovanega Brangelina. Nekdnja zakonca imata še 15-letna dvojčka Vivienne in Knoxa ter tri posvojene otroke: 22-letnega Madoxa, 20-letnega Paxa in 19-letno Zaharo.

Čeprav se je še pred časom v medijih pisalo, da bo Shiloh po polnoletnosti odšla živet k očetu, saj naj bi se z njim odlično razumela, je očitno spremenila načrte.

Angelina Jolie z otroki FOTO: Gettyimages

Je sicer edina, ki je uradno iz imena izbrisala njegov priimek, a tudi Zahara se predstavlja zgolj z maminim: Zahara Marley Jolie, enako velja za Vivienne, ki je mami pomagala pri produkciji broadwajske predstave The Outsiders, ter sebe namesto Vivienne Jolie-Pitt imenovala le Vivienne Jolie.

In Touch navaja vir blizu igralca in piše, da je bil Brad povsem strt ob odločitvi hčerke, da z imena izbriše priimek Pitt:

»Čuti, da Angelina počasi, a zagotovo otroke obrača proti njemu.

Nedvomno je vplivala na to, da se hčerka oddalji od njega,« je povedal vir in dodal, da Shiloh o svoji odločitvi očeta ni obvestila sama in da ga je njen korak zelo prizadel.

Jolijeva in Pitt sta se začela sestajati leta 2005. Spoznala sta se na snemanju filma Gospod in Gospa Smith v času, ko je bil on še poročen z Jennifer Aniston.

Poročila sta se leta 2014 in se leta 2016 razšla. Od tedaj med njima poteka vojna zaradi imetja in skrbništva nad otroki.