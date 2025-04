Tako je v Hrastju videti kulturna dobrodošlica pomladi

Novemu letnemu času so se poklonili tudi v Hrastju - Moti. Kulturno društvo Janko Divjak Kapela je ob pomoči tamkajšnjih gasilcev pripravilo že 18. kulturno prireditev Pozdrav pomladi. Program sta povezovali Lina in Lana, ki sta na začetku pozdravili vodjo radgonske izpostave JSKD Simono Pirc Katalinič in predsednika PGD Hrastje - Mota Boštjana Šafariča. Kulturne točke so obiskovalcem pričarale pravo pomladno razpoloženje.

Najprej so nastopili okoliški otroci, ki so z navdušenjem in energijo pokazali prve folklorne korake. Na harmoniko sta zaigrala Lana Tompa in Anže Paldauf, medtem ko je domača folklorna skupina pod mentorstvom Slavice Kovačič zaplesala v ritmih štajerskih plesov, na harmoniki jih je spremljala Eva Tompa. Za humor in domačo besedo so poskrbeli člani dramske sekcije, ki so zbranim predstavili dva skeča na tematiki dneva žena in sosedskih odnosov.

Vaški otroci so z recitacijami popestrili uvod v nastop gostujočih umetnikov. Vrhunec dogodka je bil nastop Tamburaškega orkestra iz Sv. Jurija ob Ščavnici pod vodstvom Marka Horvata. Sledila je pogostitev, ob kateri so obiskovalci vztrajali do poznih popoldanskih ur.