Zakaj so otroci zapustili Brada Pitta

Na 18. rojstni dan, ki ga je praznovala maja, je hči Brada Pitta in Angeline Jolie Shiloh Jolie-Pitt na sodišče v Los Angelesu vložila vlogo za spremembo imena, in sicer želi, da se tudi uradno iz njega odstrani priimek Pitt.

»Brad je bil ob tej potezi skrušen,« je za Us Weekly povedal vir blizu igralca. »Ne gre zgolj za spremembo priimka, to je simbol globlje odtujitve, ki se je kuhala že več let.«

Ena od mnogih

Shiloh je tretji Bradov otrok, ki se je javno odrekel očetovemu priimku.

Lanskega novembra se je 19-letna Zahara na Spelman kolidžu predstavila kot Zahara Marley Jolie, maja je Bradova in Angelinina mlajša hči na seznamu igralcev broadwayskega muzikla The Outsiders, ki je nastal v soprodukciji njene mame, sebe navedla zgolj z imenom Vivienne Jolie.

Brad in Angelina, ki sta se razšla septembra 2016, imata še sina Maddoxa in Paxa ter brata dvojčka Vivienne, Konxa in videti je, da so se vsi otroci v bitki med staršema postavili na mamino stran, povzema usmagazine.com.

Žalost za masko poguma

»Na žalost Brad nima veliko odnosov s svojimi otroki,« je povedal drugi vir. »Ni še obupal nad njimi, vendar so ga s tem, ko opuščajo njegov priimek, zelo prizadeli.«

Tretji je pojasnil: »Nadel si je masko poguma, a za zaprtimi vrati vse to zelo težko prenaša.«

Se pa strinjajo vsi, da so odločitve otrok, da se oddaljijo od očeta, posledica lojalnosti njihovi mami:

»Po ločitvi ne morejo odpustiti Bradu in se povezati z njim. Njihova mama je glava družine, vse življenje jih vzgaja in jih nesebično zasipa z ljubeznijo.

Ko je Brad odšel, so zelo težko sprejeli dejstvo, da je začel z njo vojno.«

Maddox in Pax naj z igralcem ne bi imela nobenega stika. Pax je v objavi za očetovski dan leta 2020 na instagramu očeta celo označil za prvovrstnega tepca.

»Žalostno je, da se je spor z leti samo poglobil. Fanta se ne zmoreta pobotati z očetom, čeprav se je ta neštetokrat opravičil in skušal zgraditi nov odnos,« je povedal vir, drugi pa oddal:

»Med Bradom in Paxom ter Maddoxom ni odnosa, po enaki poti gre Zahara.«

Iz sodniških spisov je razvidno, da je Angelina v vlogi za ločitev navedla, da je opiti Brad njo in otroke verbalno in fizično napadel med letom z zasebnim letalom leta 2016. Navedbe so sprožile preiskavo, a do uradne obtožbe na koncu ni prišlo.

Eden od virov je dejal, da za to zagotovo obstaja razlog, je pa dejstvo, da Angelina ne bo popustila. Tako ne v povezavi z otroki, kot ne v povezavi s posestvom Mirval.

Noče uničiti bivše

Vse, kar bi Bard rad je, da bi videl otroke, in ne, da bi uničil njo ali njen posel.

Pitt je sicer nasilje večkrat zanikal, a Maddox je bil v sporu na letalu najbolj prizadet in se je postavil na stran mame kot njen zaščitnik, tudi sprememba priimka Shiloh pa je po pisanju US Magazina posledica nekdanjega dogajanja v družini.

Čeprav sta si bila nekoč z očetom blizu, se je ta povezava z leti izgubila. Enako velja za Vivienne in Knoxa. Po navedbah virov sta se nekoč redno slišala in videvala z očetom, a se je ta dinamika spremenila.

Je pa res, da Brad o tem ne razpravlja javno, je bolj zasebne narave kot Angelina, ki se tudi ustvariti videz predane mame in zaščitnice zlorabljenih, v tej vlogi je zlasti aktivna po letu 2016.

Je kriva mama?

Več virov pravi, da Brad za omenjeno družinsko dinamiko krivdo pripisuje Angelini.

»Občutek ima, da je do njega krivična in da proti njemu ščuva otroke. Prav to je največja ovira, da se ne morejo znova povezati z njimi. Ona nanje vpliva vsak dan in zato je praktično nemogoče spremeniti njihovo percepcijo.«

Še en vir dodaja, da je Angelina šolski primer starša, ki hoče od drugega starša ločiti otroke: »Najbolj je bila osredotočena na Shiloh, saj je bila ta vedno močno navezana na očeta.«

Druga plat medalje

Zagovorniki Angeline na drugi strani trdijo, da so otroci odločitve prejeli sami. »Vedo, kaj so videli in trditve, da jih Angelina ščuva, nimajo nobene osnove,« je povedal vir blizu igralke in dodal:

»Ne moreš zlorabljati žene in otrok in nato govoriti, da je podmladek obrnila proti tebi. To ni pravi način. Še vedno jo hoče kaznovati, ker se je uprla njegovim zlorabam.«

Opravičila niso pomagala

Brad si ne glede na vse želi, da bi se z otroki znova povezal. Opravičil se jim je za svoja dejanja, ki jih je storil pod vplivom alkohola in je po razhodu začel obiskovati terapije.

Leta 2017 je za GQ priznal pomanjkljivosti kot očeta: »Odraščal sem ob očetu, ki je bil prepričan, da vse najbolje ve in se ni trudil spoznati človeka ter njegovih dvomov in skrbi.

Tega sem se zavedel ob ločitvi in si rekel, da moram biti boljši zanje. Da jim moram dokazati, da sem lahko boljši.«