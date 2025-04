Italija namerava prvič obdavčiti prostitutke. Italijanski statistični urad je namreč uvedel lastno ATECO poslovno kodo za dejavnosti, povezane s spolnimi storitvami. Koda ATECO je klasifikacijski sistem, ki se uporablja za jasno opredelitev in obdavčitev gospodarskih dejavnosti podjetij in honorarnih delavcev.

Nova koda zajema ženitne posredovalnice, agencije za iskanje partnerjev, spolne storitve in dejavnosti hitrih zmenkov. V Italiji je prostitucija legalna, a ni regulirana, bordeli in zvodništvo pa so prepovedani.

Zaradi razcveta ulične prostitucije v Italiji že več let poteka razprava o možnosti ponovnega odprtja bordelov in strogega nadzora nad njimi. Kot je poročala APA, je po ocenah v Italiji do 100.000 prostitutk, od katerih jih tretjina prihaja iz tujine. Več kot polovica jih dela na ulici, približno petina pa je mladoletnih.

Kot je poročala agencija Reuters, se od spolnih delavcev zdaj pričakuje, da bodo na podlagi klasifikacije dejavnosti, ki so jo sprejeli italijanski organi, pridobili davčno številko in skušali urediti svoj status.

V Italiji spolni delavci pogostokrat namreč nimajo dostopa do delavskih pravic in ne morejo prijaviti dohodka ali plačati davkov, kar je v ostrem nasprotju z drugimi evropskimi državami, kot sta Nizozemska in Nemčija, kjer je prostitucija regulirana, je še navedel Reuters.

Do poteze so kritični v italijanski opoziciji

»Italijanska desnica se zavzema za Boga, državo in družino, ko pa mora napolniti svojo blagajno, uzakoni celo prostitucijo,« je dejala Luana Zanella iz levo-zelenega zavezništva (AVS). Kot je dodala, bi se pokojna socialistična senatorka Tina Merlin, katere zakon je leta 1958 zaprl bordele, »obračala v grobu«.