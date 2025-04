Nevarna vožnja na Povšetovi: pijan na nasprotno stran, ni se dobro končalo

Iz PU Ljubljana so sporočili, da se je v sredo okoli 23. ure na Povšetovi ulici v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil. Do prometne nesreče je prišlo, ker je voznik, ki je vozil v smeri Malejeve ulice zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal na nasprotno stran ceste in trčil v vozilo, ki je pripeljalo nasproti.

Povzročitelj pijan

Pri tem se je udeleženi voznik lažje telesno poškodoval. V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri povzročitelju pokazal 0.65 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka in mu je bil odrejen strokovni pregled. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Nesreča tudi v Žlebiču

V sredo okoli 14. ure se je v Žlebiču zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika traktorja in kombija. Do prometne nesreče je prišlo, ker je voznik traktorja pri vključevanju v promet odvzel prednost vozniku kombija. Pri tem se je udeleženi voznik lažje telesno poškodoval.

Že okoli 7. ure pa se prometna nesreča zgodila na Osenjakovi ulici v Ljubljani. Udeležena sta bila voznica osebnega vozila in voznik e-skiroja. Do nesreče je prišlo, ker je voznica pri zavijanju levo odvzela prednost vozniku e-skiroja. Pri tem se je voznik e-skiroja lažje telesno poškodoval. Policisti v obeh primerih vodijo prekrškovni postopek.