Shiloh Jolie-Pitt ne želi imeti povezave z očetom Bradom

Govorilo se je, da Shiloh Jolie-Pitt odšteva dneve do svojega 18. rojstnega dne, ko se bo lahko preselila k očetu. Podobno se je pisalo, da se tudi njen zvezdniški oče Brad Pitt že veseli hčerinega vstopa v odraslost, saj da se bosta tedaj, ko bo lahko sama sprejemala odločitve, spet zbližala in spletla tesno vez, kakršna je mogoča le med očetom in hčerko.

A resnica se je izkazala za povsem drugačno od govoric in pričakovanj, saj je Shiloh prav na dan svojega vstopa v polnoletnost 27. maja sklenila, da z očetom tudi uradno prekine vezi. Prav na svoj rojstni dan je na sodišče vložila zahtevo za spremembo imena oziroma da se iz vseh uradnih dokumentov izpusti očetov priimek.

Zahara in Shiloh se podpisujeta samo Jolie. FOTO: Profimedia

Odslej bo poznana le še kot Shiloh Jolie. Tako je sklenila mladenka, ki je jasno in glasno pokazala, da je v srditem sporu med mamo in očetom, ki ga Angeline Jolie in Brad Pitt bijeta že vse od trenutka, ko sta 2016. zagnala ločitveno kolesje, stopila na materino stran. In to je sklenila narediti povsem samostojno in neodvisno, saj je celo odvetnika, ki ji pomaga pri spremembi imena, plačala iz lastnega žepa.

»Sama je najela in plačala odvetnika,« je povedal vir in še dodal, da je ta dekletov korak nedvomno vsaj deloma povezan s težko družinsko preteklostjo, prepojeno – tako so šle tudi govorice – z zlorabo. Točka preloma, na kateri je razpadel zakon zvezdniških zakoncev, je bil namreč srdit družinski spor na zasebnem letalu, ko je Brad nad enim izmed otrok povzdignil glas in mu menda celo primazal klofuto.

Očetovega priimka se je otresla tudi Vivienne, ko je z mamo producirala muzikal The Outsiders. FOTO: Caitlin Ochs/Reuters

Čeprav Angelina in Brad zdaj že nekaj let grdo udrihata drug po drugem, je šesterica njunih otrok, od katerih so trije njuni biološki, trije pa posvojeni, o slavnih starših molčala. A besed niti niso potrebovali, več kot zgovorna so namreč njihova dejanja. Kajti čeprav je Shiloh doslej edina, ki se je odločila očetovega priimka otresti tudi uradno, je vendar že tretja od šesterice, ki očetovega priimka ne uporablja več. Lani se je Zahara, ki jo je Angelina posvojila iz etiopske sirotišnice, med svojo predstavitvijo ob vstopu v študentsko društvo namreč predstavila kot Zahara Marley Jolie, črtala je torej priimek Pitt. Podobno je letos naredila 15-letna Vivienne, ena izmed bioloških dvojčkov slavnih ločencev, saj se je pri produkciji broadwayskega muzikala The Outsiders podpisala le z materinim priimkom.