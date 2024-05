Oskarjevčev sin pretepel mamo

Zdi se, da je prvorojenec Nicolasa Cagea podedoval njegovo pretepaško kri. Westona Cagea, ki se je oskarjevcu rodil v triletnem razmerju z igralko Christino Fulton, namreč išče policija, saj ga želi zaslišati zaradi grdih modric na materinem obrazu. Po prvih podatkih naj bi se besedni spopad med mamo in sinom namreč prevesil v fizičnega, med katerim je Weston materi pridelal črnico na očesu in modrice na licu ter čelu. Svetlolasko so na njenem losangeleškem domu, kjer je potekal očitno precej srdit družinski prepir, pregledali reševalci, a pobudo, da bi z njimi odšla na temeljitejši pregled v bolnišnico, je zavrnila.

Čemu se je 33-letnik s pestmi spravil nad mamo in ali ga zaradi tega čakajo obtožbe družinskega nasilja in napada s poškodbami, bo morala dognati policija. Tega ni mogla storiti takoj, saj je Weston, ko so možje postave 28. aprila po nasilnem incidentu parkirali pred Christinino hišo, že izginil. A kakor je doslej znano, naj bi se začelo, ko je Christina poskušala biti sinu v zanj težkem čustvenem obdobju v oporo; povabila ga je k sebi, hotela mu je prisluhniti in ponuditi nekaj utehe, a nekaj je šlo narobe.

Razgreta kri Razboritost se očitno moškim v družini Cage pretaka po krvi. Igralec je, denimo, leta 2011 pristal v priporu zaradi obtožb kaljenja javnega reda in miru ter domačega nasilja nad tedanjo ženo Alice Kim, pred šestimi leti pa je polnil naslovnice, ker se je znesel nad tedanjim dekletom Vickie Park.

Weston je bil očitno čustveno precej na robu, ko je prišel k mami, da je nato tako silovito eksplodiral. Morebiti je njegovo nestabilno notranje stanje povezano s tožbama, ki sta ju jeseni lani proti njegovi odtujeni ženi Hili Arounian vložila tako Christina kot Weston. V sicer ločenih tožbah sta Hilo zvlekla na sodišče zaradi obtožb poneverbe 100 tisočakov in z lažmi pridobljenega sodnega naloga prepovedi približevanja, ki jima onemogoča videvati Westonovi skoraj štiriletni hčerki dvojčici Cyress in Venice.

V preteklosti se je tudi oskarjevec otepal obtožb družinskega nasilja. FOTO: Mike Blake Reuters

»Srce parajoče je, da ne morem videti vnukinj. Ne jaz ne Nicolas ju od rojstva še nisva videla. To je noro, boleče, uničujoče, kot bi bila ujeta v najbolj grozni nočni mori,« je pred časom dejala Christina, ki je odtujeno snaho na sodišču orisala kot manipulativno žensko, ki je tudi Westona odtujila od lastne družine. V drugi tožbi pa Weston zatrjuje, da ga je žena izkoriščala med zanj najbolj ranljivim obdobjem, ko se je zdravil in okreval po težavah z duševnim zdravjem.

Da se je Weston v preteklosti zdravil zaradi duševnih težav, ki so se izrazile tudi skozi agresijo, je znano, leta 2011 je bil namreč po nasilnem izbruhu hospitaliziran na oddelku za psihiatrijo. Tedaj je Christina za njegove težave krivila njegovega slavnega očeta. »Nicolas je bil škodljiv vpliv, vmešaval se je in naredil marsikaj naravnost grozljivega. Jaz sem Westona vzgajala in skrbela zanj, njegov oče pa je bil prezaposlen kot igralec,« je tedaj dejala Fultonova, ki se je s hollywoodskim zvezdnikom razšla v letu po sinovem rojstvu.