Od kraljice se je poslovil tudi njen krščenec, srbski princ Aleksander II. Karađorđević

Na ponedeljkovem zgodovinskem pogrebu so bile v ospredju kronane glave z vsega sveta, med tistimi, ki so najbližje britanskemu dvoru, pa je nedvomno princ Aleksander II. Karađorđević, ta se je slovesnosti udeležil v družbi druge žene, princese Katarine. Zakonca sta tesna družinska prijatelja Windsorjevih, pokojna Elizabeta II. pa je bila ob svojem očetu, kralju Juriju VI., Aleksandrova krstna botra.

Verjame v novega kralja

Sin jugoslovanskega kralja Petra II. in kraljice Aleksandre se je rodil v Londonu, na Otoku pa je preživel vse otroštvo, tam pridobil vojaško izobrazbo in si ustvaril družino, v Srbijo je prvič prišel leta 1991, v domovino pa se je preselil po padcu režima Slobodana Miloševića.

Z Elizabeto II. sta vsa leta ohranjala stike.

Leta 2001 je po pridobitvi državljanstva uradno zaživel v kraljevi palači na beograjskem Dedinju in si prizadeva za ponovno vzpostavitev monarhije, v London pa redno zahaja in ohranja stike s tamkajšnjo aristokracijo.

»To je zame zelo žalosten dan, saj se moram posloviti od ljube botre, izjemne monarhinje, ki je občutno zaznamovala naše življenje, in najdlje vladajoče kraljice Združenega kraljestva. Čeprav nas je zapustila, bo spomin nanjo živel za vedno, ohranjali ga bomo vsi, ki smo jo poznali. Hvaležen sem za vse trenutke, ki sem jih preživel z njo, za njene prijazne besede, za njeno ljubezen. Prepričan sem, da bo njegova kraljeva visokost, Karel III., njen dostojni naslednik in da bo služil svojemu ljudstvu in Skupnosti narodov z enako vdanostjo in odločnostjo kakor njegova mati. Kraljica ga je učila z zgledom in ga tako pripravila na ta pomembni trenutek,« je med drugim izjavil princ Aleksander II., ki se je udeležil tako nedeljskega sprejema v Buckinghamski palači kot pogrebnih slovesnosti v Westminstrski opatiji in Windsorju.

1945. so ga krstili v Westminstrski opatiji.

Kot rečeno, je bila pokojna kraljica leta 1945, ko je bila še princesa, botra Aleksandru II. Ob svojem očetu je tako stala v Westminstrski opatiji, krst pa sta opravila patriarh Gavrilo in škof Nikolaj Velimirović (danes svetnik v Srbski pravoslavni cerkvi). Srbski princ je prek pokojnega princa Filipa, vojvode Edinburškega, z dvorom tudi v sorodstvenih vezeh, saj je bil Filipov oče, danski princ Andrew, brat grškega kralja Konstantina, Aleksandrovega pradedka.