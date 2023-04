Novi kralj, novi James Bond

V Veliki Britaniji so pisatelju in igralcu Charlieju Higsonu naročili nov roman o slavnem angleškem vohunu 007 Jamesu Bondu, s katerim naj bi zaznamovali tudi bližajoče se kronanje novega britanskega kralja Karla III., ki bo 6. maja. Nov roman o Bondu z naslovom On His Majesty's Secret Service (V službi njegovega veličanstva) bo na knjižnih policah in spletu dva dni pred Karlovim kronanjem.

64-letni Higson je sicer avtor petih knjig iz serije Mladi Bond, ki jih je napisal za mlajše bralce. V njih je Bond prikazan kot najstnik na kolidžu Eton, preden je postal tajni agent obveščevalne službe MI5. Nova zgodba o agentu 007 bo Bonda prenesla v današnji čas – dva dni pred kronanjem mora v zadnjem trenutku preprečiti poskus ekscentričnega Athelstana Wesseškega, da zmoti slovesnost in Združeno kraljestvo nauči lekcije.

Ves honorar od prodaje knjige nameravajo nameniti za opismenjevanje otrok.

»Pisanje v tako kratkem času je tako napeto in srce parajoče kot vsaka Bondova misija. Čeprav seveda nihče ne strelja name,« je dodal in razkril, da bo v novem romanu vse, kar si kdo želi od zgodbe o Bondu – spolnost, nasilje, avtomobili, barvit zlobnež z grdim pribočnikom in seveda sam Bond, ki je hkrati tako zelo znan in neznan.

Roman bo izdala založba Ian Fleming Publications, izšla pa bo 60 let po objavi desetega romana očeta Jamesa Bonda Iana Fleminga z naslovom V službi njenega veličanstva, ki je izšel leta 1963; pisec je umrl leto za tem. Ves honorar od prodaje knjige nameravajo nameniti organizaciji National Literacy Trust, ki sodeluje z britanskimi šolami in skupnostmi pri opismenjevanju otrok.