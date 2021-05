Nov udarec: kraljica Elizabeta II. znova v solzah

Globoko užaloščena

Bodoča kraljica Elizabeta II s prvimi corgiji leta 1933, darilo njenega očeta Jurija II. FOTO: Getty Images



Njeni zvesti spremljevalci

Le dober mesec po smrti moža, s katerim sta bila poročena 72 let, britanska kraljicaznova žaluje. Medtem ko je bil Filip v bolnišnici, je kraljica od sina, princaprejela kužka, da bi ji v času epidemioloških ukrepov, ko je ločena od članov družine, delal družbo. Fergus je ta teden, star le pet mesecev, poginil, kraljica pa je užaloščena. Vzrok smrti malega kosmatinca ni znan.Kraljica je velika ljubiteljica psov pasme corgie. Fergusa je poimenovala po svojem stricu po materini strani, ki je umrl v Franciji med prvo svetovno vojno. Fergus je bil eden izmed dveh kužkov (drugi se imenuje), ki ju je kraljica dobila v dar medtem ko je Filip okreval v bolnišnici po operaciji na srcu. Oba kužka je dan pred Filipovim pogrebom, ki je zaradi epidemioloških ukrepov potekal v zelo okrnjeni zasedbi, kraljica odpeljala na sprehod.»Kraljica je globo užaloščena. Kužka je dobila, da bi jo razveselila v zelo težkih časih. Vsi vpleteni so zelo razburjeni, da se je to zgodilo tako kmalu zatem, ko je izgubila moža,« je ob smrti malega kosmatinca vir povedal za britanski tabloid The Sun. Nekaj tednov pred lanskim božičem je umrl še en kraljičin kuža;je bil eden izmed kraljičinih corgijev od leta 2007.Kot je pred leti razkril kraljičin svetovalec, se je Elizabeta II. odločila, da svojih pokojnih corgijev ne bo več nadomeščala z mladički, saj zaradi svoje starosti (21. aprila letos je dopolnila 95 let) ne želi puščati mladih kužatov za seboj po smrti. Vendar pa je bila kraljica zelo vesela, ko je pred tedni dobila mladička, prav tako pa si Britanci ne morejo predstavljati svoje kraljice brez njenih zvestih štirinožnih spremljevalcev. Omenjana mladička sta bila prva corgija, ki nista potomca njenega prvega corgija. To je prejela leta 1933 za darilo od svojega očeta. Za časa svoje vladavine je imela Elizabeta II. več kot 30 kužkov.