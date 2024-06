Največje trpljenje bolnega kralja

Kralj Karel III. bi želel več časa preživeti s svojima vnučkoma princem Archiejem in princeso Lilibet, ki ju je v živo srečal le nekajkrat.

75-letni monarh naj bi prijateljem zaupal, da bi z njima z veseljem zgradil tesnejši odnos, da zanj ni dovolj to, da ju občasno vidi po spletni kameri ter da še vedno upa, da bo nekoč prisotnejši v njunih življenjih.

Pri trudu, da bi se z njima bolj povezal, ga spodbuja tudi kraljica Camilla, skupaj naj bi Lilibet poslala lepo darilo z voščilnico ob njenem rojstnem dnevu, ki ga je praznovala prejšnji teden.

Vir blizu kraljeve družine navaja še, da bi kralj rad nadomestil izgubljeni čas, ki je sledil letom napetosti med njegovim mlajšim sinom in ostalo kraljevo družino potem, ko sta Harry in Meghan leta 2020 sestopila z mest višjih članov kraljeve družine in se odselila v Združene države Amerike.

Kraljevi komentator Michael Cole je za MailOnline zaupal, da Karel pogreša pristen odnos z vnukoma iz Kalifornije, sploh ker se spominja svojega otroštva in pogoste odsotnosti njegovih staršev.

Nekdanji kraljevi dopisnik za BBC je dejal, da je Karel vedno, ko se pojavi v javnosti, prav tako srečen in zadovoljen, kot je videti, vir njegove največje bolečine pa je dejstvo, da ne videva Archieja in Lilibet.

Med rezidenco Clarence House in dvorcem v Montecitu ni samo ogromna fizična razdalja:

»Antipatija med Harryjem in njegovo ženo Meghan na eni ter člani kraljeve družine na drugi strani je ogromna in praktično nemogoče je pričakovati, da bi se kdaj vzpostavili normalni družinski odnosi.«

»Napetosti so z vsakim izrečenim ali napisanim stavkom, uperjenim proti princu Williamu, princesi Kate Middleton in mačehi princa kraljici Camilli, samo rasle.

Vmes, nekje v tem sporu med člani najslavnejše družine na svetu, sta dva nedolžna otroka, ki odraščata brez pravega stika z bratranci v Veliki Britaniji, da ne omenjam dedka, glave družine, kralja, ki se zdravi za rakom in bi mu njun obisk pomenil veliko veselja ter tolažbe,« je povedal Cole.

»Boleče se zaveda, da je čas dragocen in obžaluje, da si ni bliže s svojima vnukoma,« je zaključil Cole in spomnil, da Meghan Markle prav tako nima stikov z drugim dedkom otrok, s svojim očetom Thomasom Marklom.

Je pa kralj presrečen, da lahko uživa v družbi otrok princa Williama in Kate Middleton: princa Georga, princese Charlotte in princa Louisa, piše Mirror.