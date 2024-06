Ne bo ga na poroko leta: princ Harry zavrnil povabilo v Veliko Britanijo

Časopis People je potrdil, da je bil vojvoda Sussex povabljen na poroko Hugha Grosvenorja, vojvode Westminster, ki bo prav danes stopil v zakon z izbranko Olivio Henson v katedrali Chester v severni Angliji.

Na enem najpomembnejših dogodkov v britanski visoki družbi letos bo prisoten princ William.

»Šlo je za dogovor med dvema prijateljema,« je za People povedal blizu ženina in neveste, ki je pojasnil, da sta princ in vojvoda odločitev sprejela skupaj.

Potovanje v domovino za Harryja ne bi bilo enostavno zaradi varovanja princa.

Temu, odkar sta z ženo Meghan Markle sestopila z mest višjih članov kraljeve družine, ne pripada več varovanje, kakršno je predpisano za aktivne člane Firme.

Prav tako Harry v domovini nima več doma, saj sta morala z Meghan vrniti kočo Frogmore, ki jima jo je za poročno darilo podarila pokojna kraljica.

Seveda bi bilo malo nerodno tudi to, da bi Harry sedel skupaj z bratom, ki bo na poroki sprejemal goste. Je pa ženinu in nevesti princ iz Amerike ob sklenitvi zakona poslal lepe želje.

Povezani družini

Hugh je sicer od nekdaj dober prijatelj obeh sprtih bratov, je tudi krstni boter prvega otroka Harryja in Meghan, princa Archieja ter prvega otroka valižanskega para, princa Georga.

Hughov boter je sam kralj Karel III., njegova mama je botra princa Williama.

Najbolj kraljevska nekraljevska poroka

The Times navaja, da bo poroka eden najodmevnejših družabnih dogodkov v Veliki Britaniji letos, imenovali so jo najbolj kraljevska nekraljevska poroka, med gosti bo veliko članov najstarejših in najbogatejših britanskih plemiških družin.

Kralja Karla in princese Kate Middleton ne bo. Kralj se je sicer po februarskem odkritju, da ima raka letos že pojavil v javnosti, nazadnje na prireditvah ob 80. obletnici dneva D v Veliki Britaniji in Franciji, valižanska princesa za isto bolezen okreva v zasebnosti.

Sta pa zakonca Sussex, kot se spodobi, obeležila tretji rojstni dan svoje hčerke Lilibet, ki je praznovala 4. junija.

Mama in očka sta ji priredila zabavo, na kateri je bilo kar nekaj znanih imen, piše People, kjer navajajo, da je bilo povabljenih 20 do 30 oseb, seveda babica Doria Ragland, Lilibetin boter Tyler Perry pa Katy Perry in Orlando Bloom s hčerkico Daisy, ki je le mesec dni starejša od Lilibet.

Ta je prvo ime dobila po prababici kraljici Elizabeti II., drugo po babici princesi Diani.

Deklica naj bi bila izrezan očka in ima tako kot starejši bratec Archie rdeče lase, sta pa starša nazadnje njeno fotografijo na družabnih omrežjih objavila pred dvema letoma, ko je praznovala prvi rojstni dan.