Opravičilo Kate Middleton: zelo mi je žal …

Kot polkovnica Irske straže, ki se bo, tako kot vsako leto, v Londonu udeležila prihajajoče parade pozdrav zastavi, bi Kate Middleton morala prisostvovati na vaji pred prireditvijo, namenjeno praznovanju rojstnega dne britanskega monarha, piše The Mirror.

Vendar valižanske princese zaradi vsem znanih razlogov ni bilo na vajo, imenovano pregled čete, nadomestil jo je poročnik general James Bucknall.

A princesa je bila v mislih s svojimi vojaki in jim je poslala osebno pismo, v njem izrazila lepe želje in ponos na svoj regiment.

Pismo, napisano na uradni papir palače Kensington, je zaokrožilo po družabnih omrežjih:

»Hotela sem vam pisati in vam pred parado Pozdrav zastavi povedati, kako ponosna sem na celoten polk. Cenim vsakega posameznika, ki je mesece vadil in posvetil veliko časa temu, da bodo uniforme in nastop brezhiben.

V veliko čast mi je, da sem polkovnica in zelo mi je žal, da vas letos ne bom mogla osebno pozdraviti. Prosim, sprejmite moje iskreno opravičilo in upam, da vas bom kmalu lahko znova zastopala.«

»Prosim, pozdravite vse udeležence in srečno vsem,« piše v pismu, ki ga je zaključila z motom polka Quis Separabit ali Kdo nas lahko loči in se podpisala polkovnica Catherine.

Polk je na omrežju X objavil video, v katerem je pismo, prebrano četi, poželo velik aplavz.

Pismo je bilo poslano, potem ko so nekateri mediji objavili, da ni povsem izključeno, da se bo Kate pojavila na praznovanju kraljevega rojstnega dne.

Pojavljala so se namigovanja, da bo, če se bo počutila dovolj dobro, pomahala s slavnega balkona palače Buckingham. Viri blizu palače pa zatrjujejo, da se Kate ne bo prav kmalu vrnila k dolžnostim in da bo počakala, da ji za to zdravniki dajo dovoljene.

Daily Beast je poročal, da je njen koledar do konca letošnjega leta prazen.

Parada pozdrav zastavi je uradno praznovanje rojstnega dne monarha in bo letos 15. junija, čeprav je Karel III. rojen 14. novembra. Tradicionalno bodo z balkona zbrano množico pozdravili drugi višji člani kraljeve družine.