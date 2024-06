Kralj Karel III. Kate Middleton dopušča nekaj, česar Diani ni mogel odpustiti

Dobro znano je, da je sedanji britanski monarh, ko je bil poročen s svojo prvo ženo princeso Diano njej močno zameril to, da je v javnosti pritegnila več pozornosti kot on sam.

Ni namreč mogel dojeti, zakaj imajo ljudje raje njegovo ženo kot njega, ki je bil rojen kot princ in bo nekoč na prestolu nasledil mamo.

V odmevnem intervjuju za Panoramo je leta 1995 Diana dejala, da je to močno zapletalo njun odnos in da je bilo njegovo ljubosumje vir mnogih napetosti.

»Pritisk na oba kot par je bil s strani medijev neizprosen in za marsikoga nerazumljiv. Med najino prvo turnejo po Avstraliji denimo je bilo s strani ceste, kjer je hodil on, slišati pripombe, zakaj nisem jaz na njihovi strani.«

»Torej, če si moški in kot je moj mož, ponosen moški ter to poslušaš iz dneva dan več tednov, se počutiš ponižanega, namesto da bi delil veselje. Veliko napetosti je izviralo iz tega.«

Odkar je Charles kot kralj Karel III. septembra 2022 naselil britanski prestol, bi lahko gojil podobne zamere: do princa Williama in Kate Middleton.

A kraljevi strokovnjak in poznavalec dogajanja na britanskem dvoru Robert Jobson je prepričan, da monarh s tem nima več težav in da dobro razume, da sta valižanska princ in princesa prihodnost monarhije.

Za Mail Online je zapisal: »Čeprav Karel nosi krono, bosta William in Catherine vedno tista, ki bosta deležna večje pozornosti in bosta v javnosti bolj priljubljena od njega.«

»In prav je tako. Tokrat Karel s tem nima težav, saj ve, da je prihodnost monarhije odvisna od generacij, ki prihajajo za njim.«