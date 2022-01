Modni svet žaluje za velikanom: umrl je legendarni novinar

Modni svet je v šoku, umrl je legendarni modni novinar in vplivnež Andre Leon Talley. Dolgoletni urednik revije Vogue je bil izjemno cenjen v svetu mode, odkril je številne znane oblikovalce.

Bil je junak temnopoltih oblikovalcev in modelov, tesen zaupnik oblikovalcev, kot so Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Paloma Picasso, Diane von Furstenberg, Bethann Hardiso in Manolo Blahnik.

Umrl je včeraj v New Yorku zaradi za zdaj neznane bolezni.