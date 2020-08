Michelle Obama depresivna

Okoli petih se zberemo, vsak prileze iz svojega brloga, večerjamo in se lotimo skupne dejavnosti, sestavljanke ali partije kart.

Po odmevni avtobiografiji je zadnje čase glasna v podkastih, tako jenedavno šokirala pa tudi prestrašila z izjavo, da jo je doletela depresija. Blaga sicer, a je prav tako ne gre zanemariti, so ji svetovali. Takoj je tudi pojasnila, da so vzrok za težave pandemija koronavirusa, ki je zahtevala dolgotrajno karanteno in še vedno seje strah v ZDA, pa nasilni izgredi in rasna neenakost, povrhu pa je svoje pridala še Trumpova administracija, ki je po njenem vir vse hinavščine. »Vem, da me je doletela nekakšna blaga oblika depresije. Vse to, kar se dogaja, mi jemlje pozitivno energijo in voljo. Nenehno doživljam razpoloženjske vzpone in padce, včasih izgubim stik sama s seboj. Tudi po teden dni se ne morem sestaviti. Ponoči se zbujam, nenehne skrbi mi ne dovolijo spati, prebujam se z neznansko težo na prsih,« pojasnjuje nekdanja prva dama ZDA. »Vse te novice o poniževanju temnopoltih, o umorih ali nasilnih obračunih, o lažnih obtožbah: vse to me izčrpava, takšne stiske nisem občutila še nikoli v življenju.«Pandemija je tudi sloviti družini, kakor vsemu svetu, vsilila nov ritem življenja: »Barack je dneve preživel v svoji pisarni, se pogovarjal po telefonu in pisal knjigo. Jaz se prav tako ukvarjam s pisanjem v svoji pisarni, dekleti sta pretežno vsaka za svojim računalnikom. Okoli petih se zberemo, vsak prileze iz svojega brloga, večerjamo in se lotimo skupne dejavnosti, sestavljanke ali partije kart. In tako iz dneva v dan.« Priznava pa, da sta vsaj hčerki, Maila ima 22 let,pa 19, ustavili konje in malce zadihali: »Mislim, da je v določenem pogledu bilo koristno, da je svet za nekaj časa obstal. Dekleti se nista zavedali, da živita tako hitro, neutrudno. Pandemija nam je tako dala tudi priložnost za nov začetek. Kajti svet nedvomno ne bo več enak.«