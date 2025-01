Nenavadno pogrebno oblačilo Melanie Trump: kaj je hotela z njim povedati?

Na pogrebu 39. predsednika Združenih držav Amerike Jimmyja Carterja, ki je 29. decembra lani umrl star 100 let, je Melania Trump, ki se ga je udeležila v spremstvu moža Donalda, znova pritegnila veliko pozornosti.

In sicer z nenavadno izbiro oblačila, piše britanski Hello.

Melania je nosila črno obleko znamke Valentino iz kolekcije jesen/zima 2019 s poudarjenim pasom in dramatičnim belim ovratnikom s podobo z rožami obdanega para, ki se poljublja.

FOTO: Ricky Carioti/Reuters

Njeno oblačilo je sprožilo mnogo komentarjev na spletu.

Medtem ko so nekateri ugotavljali, da je Melania zaradi belega ovratnika spominjala na nuno ali redovnico, so se drugi spraševali, ali z modnim detajlom obuja spomin na znameniti poljub med Carterjem in sovjetskim generalnim sekretarjem Brežnjevom leta 1979 po podpisu pogodbe SALT II, ki je omejevala izdelavo strateškega jedrskega orožja v obeh državah.

FOTO: Haiyun Jiang/Afp

Na pogrebu so se ob novoizvoljenem prvem paru ZDA zbrali še živeči nekdanji ameriški predsedniki: Barack Obama, Bill Clinton, George W. Bush in seveda aktualni Joe Biden.

Nekdanjemu predsedniku so se poklonili tudi sedanji in bivši podpredsedniki, med njimi Kamala Harris, JD Vance, Al Gore in Mike Pence.

Jimmy Carter, predsednik ZDA med letoma 1977 in 1981, je odraščal v Georgii, kamor je bil po pogrebni slovesnosti v nacionalni katedrali v Washingtonu pripeljan in kjer je pokopan.

Kot predsednik je bil strasten zagovornik mednarodnega miru, zanj si je prizadeval tudi po izteku mandata in je leta 2002 prejel Nobelovo nagrado za mir.