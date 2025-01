Američani se poslavljajo od Jimmyja Carterja (FOTO)

Pogreb se je danes ob deveti uri zjutraj po lokalnem času začel v prestolnici Združenih držav Amerike, ko so posmrtne ostanke izredno priljubljenega nekdanjega predsednika, ki je umrl le nekaj dni pred novim letom, iz Kapitola prepeljali v drugo največjo katedralo v Ameriki Washington National Cathedral, kjer je nato potekala državniška žalna slovesnost.

Nekdanji predsednik si zasluži pogreb z državniškimi častmi. FOTO: Nathan Howard/Reuters

Na njej se je v dobri uri zvrstilo več govorcev, med njimi Steve Ford, sin nekdanjega ameriškega predsednika Geralda Forda, in aktualni predsednik Joe Biden. Slovesnosti so se udeležilo tudi mnogo pomembnežev, med njimi nekdanji ameriški predsedniki Bill Clinton, George Bush in Barack Obama ter novoizvoljeni predsednik Donald Trump, vsi razen Obame so s seboj pripeljali boljše polovice.

V prvi klopi sedijo Joe Biden, Jill Biden, Kamla Harris in Doug Emhoff, za njimi pa Bill Clinton, Hillary Clinton, George Bush, Laura Bush, Barack Obama, Donald Trump in Melania Trump. FOTO: Mandel Ngan/Afp

Pokopan bo ob ženi

Posmrtne ostanke Jimmyja Carterja, ki je umrl star natanko sto let, so nato z letalom prepeljali v njegovo rodno Georgio, kjer je potekal veliko bolj intimni pogreb, udeležili se ga bodo lahko le redki povabljenci. Po še eni žalni slovesnosti bodo Carterja nato pozno popoldan po lokalnem času z državniškimi častmi položili k večnemu počitku, pokopan bo ob svoji veliki ljubezni ženi Rosalyn, ki je za svet zapustila dobro leto pred njim.

Prva slovesnost poteka v Washingtonu D. C. FOTO: Shawn Thew Via Reuters

V Georgii je Carter tudi za vedno zatisnil oči, zadnji dve leti je preživel v hospicu. Jimmy Carter, najstarejši še živeči nekdanji ameriški predsednik, je bil tudi prejemnik Nobelove nagrade za mir, prejel jo je leta 2002.

Uporabniki družabnih omrežij se sprašujejo, kaj je Trump povedal Obami, da je ta prasnil v smeh. FOTO: Roberto Schmidt/Afp

Danes je dan žalovanja

Današnji dan je obenem glede na izvršni ukaz predsednika Bidna v ZDA dan žalovanja. Zastave na vseh zveznih stavbah so skupno 30 dni izobešene na pol droga, danes bodo zaprte tudi nekatere zvezne službe, med njimi poštni uradi. Newyorški Wall Street se bo zaprl predčasno.