Mame treh Ronaldovih prvorojencev vse bolj intrigirajo javnost – so sploh še žive?

Svetovno znani nogometaš Cristiano Ronaldo je ponosen oče petih otrok, znana pa je mati le dveh: to je njegova zaročenka Georgina. Druge (starejše) tri so rodile javnosti neznane matere, verjetno nadomestne matere, ki so bile velikodušno plačane za izginotja.

Zaročenka Georgina FOTO: Yara Nardi,Reuters

Pogodbe o zaupnosti niso neznanka v pohlepnem svetu jet-seta, ki mu je včasih odvzeta tudi pravica do čustev. Vendarle ni naš namen soditi, posredujemo le nekaj svetovnih ugibanj o podmladku enega najslavnejših (in najboljših) nogometašev današnjega časa C. Ronalda, ki zaradi te okoliščine niti teoretično ne more živeti običajnega življenja.

Približno v času, ko je imel najstarejšega sina Cristiana Juniorja, je Ronaldo začel razmerje z Irino Shayk, slavno manekenko. Vendar očitno ni Juniorjeva mati, njena nosečnost ne bi ušla očem sveta, Irina pa tudi ni tip človeka, ki bi potreboval denar.

»Z velikim veseljem in ganjenostjo vam sporočam, da sem pred kratkim postal oče fantka. Kot sem se dogovoril z njegovo mamo, ki želi, da njena identiteta ostane skrivnost, bom jaz prevzel skrbništvo,« je ob tej priložnosti sporočil Cristiano Ronaldo.

Seveda je svet še vedno zanimala neznana mati, a se ni pojavila; v Cristianovo življenje sta na podoben način vstopila še dva otroka.

Nenavadno življenje

Nogometaša je prizadel škandal, ko je nekdanja miss Španije Maria Jose Saurez zanosila po razhodu s fantom, teniškim igralcem Felicianom Lopezom; špekuliralo se je, da je imela tajne sestanke z Ronaldom. Ona je obtožbe zanikala, otroka pa je žal izgubila ...

Pojavile so se tudi zgodbe o aferi med Ronaldom in revno ameriško natakarico (torej študentko), ki jo je zapeljal in z njo prenočil v hotelski sobi. Po tem je (spet domnevno) zanosila, podrobnosti, ki so sledile - zataknilo se je pri Ronaldovem menedžerju, niso nikoli prišle v javnost ...

»Nikoli nisem nikomur povedal, kaj se je zgodilo, in tudi ne bom nikomur povedal,« je ostal dosleden nogometaš.

Otrok se je rodil leta 2009 (C. Junior), leta 2017 pa sta v Portugalčevo življenje vstopila dvojčka Maria in Matteo. Takrat je bil že v zvezi z Georgino, ki pa ni rodila dvojčkov. Njuna biološka mati je nadomestna mati iz San Diega. V istem, zanj očitno plodnem letu, je Ronaldu rodila tudi Georgina.

Ronaldova sestra Katia Aveiro je o nadomestnih materah spregovorila precej ostro. »Mater ni, mrtve so. Fant (starejši sin) je naš, naše krvi. Cristianova mama je tudi njegova mama,« je brezsrčno dejala Katia, ki so ji verjetno popustili živci zaradi pritiska novinarjev in javnosti.

»Očetovstvo in ustvarjanje družine sta moj največji privilegij v življenju. Uživam v vsaki sekundi. Naučil sem se o ljubezni, za katero nisem vedel, da obstaja. To me je zmehčalo in mi dalo perspektivo, da zdaj vem, kaj je v življenju resnično pomembno,« je povedal večkratni očka Ronaldo, poroča slobodnadalmacija.hr.

