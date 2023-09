Kakšen kaos v mestu: Ronaldo prišel k njim, nastala norišnica (VIDEO)

Savdski klub Al Nassr portugalskega zvezdnika Cristiana Ronalda so ob velikem pompu pričakali v Teheranu, kjer bo odigral tekmo azijske lige prvakov z domačim Persepolisom.

Navijači so avtobus s Cristianom Ronaldom in soigralci z veselimi vzkliki pospremili, ko so zapuščali letališče Imam Homeini.

Pred tem je 38-letni Ronaldo od predsednika kluba Persepolis v dar prejel razkošno perzijsko preprogo.

Tekma za zaprtimi vrati, nogometaše varuje elitna policija

Na glavnih cestnih mostovih, ki prečkajo iransko prestolnico, ki zaradi diplomatske izolacije države ni vajena sprejemanja mednarodnih zvezdnikov, so izobešeni veliki transparenti »Dobrodošli« s portreti nogometašev.

Tekmo, ki se zaradi mednarodnih sankcij proti Iranu igra za zaprtimi vrati, bo vseeno prenašala televizija. Nogometaše Al Nassrja bodo do začetka tekme varovale elitne enote policije, specializirane za predsedniška potovanja, je poročal športni portal Varzesh 3.