Cristiano Ronaldo s soigralci do prve lovorike s savdskim klubom

Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je z Al Nassrom osvojil prvo lovoriko, odkar je 1. januarja podpisal bogato pogodbo s tem klubom iz Savdske Arabije. Osemintridesetletni Portugalec se je s soigralci veselil naslova v arabski ligi prvakov.

V finalu v Taifu v Savdski Arabiji je bil Al Nassr z 2:1 po podaljšku boljši od večnega tekmeca Al Hilala. Ronaldo je dosegel oba gola za svoje moštvo, pri katerem si med drugimi od uveljavljenih evropskih igralcev kruh služijo še Alex Telles, Marcelo Brozović in Sadio Mane.

Veselili so se zmage. FOTO: Stringer Reuters

Al Hilal je v vodstvo povedel Abdulela Al Amri v 71. minuti, nato pa je Ronaldo v 74. minuti izenačil in svoji ekipi priigral podaljšek. V njem je zadel še v 98. minuti za prvo lovoriko Portugalca v novem klubu.

Tudi za Al Hilal igrajo nekateri ugledni nogometaši, ki so poleti zapustili staro celino in se podali novim izzivom naproti. Med njimi so Kalidou Koulibaly, Ruben Neves, Sergej Milinković-Savić in Malcom.

Arabska liga prvakov

Arabsko ligo prvakov prirejajo od leta 1980, v njej pa igra najboljših 16 ekip iz te regije. Zmagovalci letošnje različice so prejeli šest milijonov dolarjev denarne nagrade (5,47 milijona evrov).

Rekorderja po številu naslovov sta tunizijski Esperance Tunis in nekdanji iraški klub Al Rasheed. Al Hilal je s petimi nastopi v finalih rekorder skupaj z Esperanceom, slavil pa je dvakrat v letih 1994 in 1995. Za Al Nassr je to prvi naslov v tem tekmovanju.