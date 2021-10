Ločitvene papirje dobil na babičinem pogrebu

Lansko poletje sta glasbeni mogul Dr. Dre in Nicole Young odvrgla bombo. Po 24 letih sta kot iznenada zagnala ločitveno kolesje, bojda zaradi nepremostljivih razlik, že hitro pa je postalo jasno, da ločitev ne bo potekala v prijateljskih, še civilnih tonih ne. Med njima se je vnela žolčna sodna bitka za premoženje.

Z računa njegovega glasbenega studia si je skrivaj vzela nekaj denarja. FOTO: osebni arhiv

In čeprav je Dr. Dre že od aprila uradno samski, se vojskovanje okoli denarja še ni končalo, postaja le še bolj umazano. Zvezdnik se je pri krsti poslavljal od ljubljene babice, ko naj bi ga prav tam, torej med pogrebom, izvohal Nicolin odvetnik in mu prav nič sočutno izročil sodne dokumente, povezane z ločitvijo. No, poskušal mu jih je izročiti. Zaradi neprimernosti časa in kraja je v Dr. Dreju namreč zavrelo in jih v jezi, ki se je mešala z žalostjo ob izgubi babice, ni želel sprejeti.

Draga ločitev

Dre s krstnim imenom Andre Young je bil še majhen pobič, ko so se njegovi starši ločili, zato ga je večinoma vzgajala babica. Njena smrt ga je zadela naravnost v srce, verjetno skoraj ni osebe, od katere bi se mu bilo težje za vselej posloviti, a prav ta trenutek končnega slovesa so zmotili odvetniki njegove bivše in s senco njegove grde ločitve zamazali pogrebno slovesnost.

Tako vsaj trdijo iz glasbenikovega tabora, medtem ko na Nicolini strani zatrjujejo, da so mu sodne listine poskušali izročiti po koncu pogreba. Toda ali se je to odvijalo pri krsti ali na parkirišču, rezultat je enak – besni Dre zaradi jeze ni želel sprejeti papirjev in so pristali na tleh. Ali jih je vrgel on ali sel, ni ne znano ne pomembno. V zapečateni kuverti naj bi bile listine, povezane s poplačilom Nicolinih odvetniških stroškov. Le mesec prej je sodnik presodil, da bo to breme na Drejevih ramenih, saj so njegovi prihodki in premoženje bistveno večji od Nicolinih. Če ima on pod palcem več kot 200 milijonov evrov, skupno pa naj bi bilo njegovo celotno premoženje še štirikrat večje, je Nicole vredna le 33 milijonov.

Med nekdanjima zaljubljencema se bije vojna za denar. FOTO: The Photo Access/Cover Images

Zato ji je bivši za ločitveni proces doslej plačal že približno 1,7 milijona, a ker je postalo več kot očitno, da se bo njuno bojevanje za premoženje še nekaj časa vleklo, mu je sodnik odredil plačilo še dodatnega 1,3 milijona.

Želela je mesečno preživnino milijona in pol, a se bo morala, dokler ne bodo dokončno urejene finančne plati njunega razpadlega zakona, zadovoljiti z 245 tisočaki. Kolikšen bo ta znesek po tem, bomo videli. Toda naj bo višji ali manjši, se denarja morda kakšno leto niti dotakniti ne bo mogla. Pretekli mesec sta jo Dr. Dre in njegov poslovni partner namreč zvlekla na zatožno klop zaradi goljufije, kraje in poneverbe, in če bo spoznana za krivo, ji grozi do leto dni za zapahi.

Leta 2015 je glasbenik ustanovil glasbeni studio, nadzor nad financami sta imela oba z ženo, a je Nicole, ko se je ločitveno kolesje že začelo vrteti, izrabila svoja pooblastila za podpisovanje čekov. Del denarja založbe naj bi skrivaj trošila zase in ga pretakala na svoj račun. Znesek okoli 300 tisočakov naj bi zdaj že vrnila, kar pa ni odpihnilo obtožb.