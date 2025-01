Ločitev Baracka Obame: oglasila se je domnevna ljubica

Že dlje po rumenih medijih krožijo namigovanja, da sta ameriška igralka Jennifer Aniston in nekdanji predsednik Združenih držav Barack Obama v razmerju.

Prav njun odnos naj bi bil razlog za ločitev prvega temnopoltega ameriškega predsednika od žene Michelle. Govorice, da se nekdaj skladen par razhaja, so postale še glasnejše, potem ko Michelle ni bilo ob možu na pogrebu Jimmyja Carterja in ne na inavguraciji Donalda Trumpa.

Ugibanja in natolcevanja so šla tako daleč, da se je Anistonova odločila naliti čistega vina in pojasniti, kakšen je njen odnos z Barackom in z Michelle, saj dobro ve, da lahko molk okoli takšnih zadev le še prilije olja na ogenj.

Da se ne bi govorice še bolj razplamtele, se je Jennifer odločila reči bobu bob, kajti zaveda se, kako bi vsa ugibanja sicer lahko prizadela Michelle.

»Komaj ga pozna, kaj šele, da bi bila v zvezi z njim. Od vseh govoric o njej, odkar je pod žarometi javnosti, je ta najbolj bizarna.

Res ne ve, kako si lahko kdo izmišlja takšne stvari. Zaskrbljena je zaradi Michelle, saj je na lastni koži občutila, kako je biti v središču takšnih zgodb,« besede vira blizu igralki navaja Radar On Line.

Jennifer Aniston in Brad Pitt sta leta 2005, potem ko je on na snemanju filma Gospod in gospa Smith spoznal Angelino Jolie, končala zakon.

Razmerje Brada in Angeline naj bi se začelo, ko je bil igralec še poročen z Jennifer.

V zadnjih mesecih se njeno ime nenehno omenja v povezavi z Barackom. Vir, ki je blizu nekdanjemu predsedniku, je dejal, da je Barack pripravljen iti naprej in enako velja za Michelle. Vsa ta leta se je žrtvovala zanj in končno postavlja sebe na prvo mesto.

»Živita že ločeno. Uradno se bosta razšla kasneje in tiho. Zanju je priznanje neuspeha zelo ponižujoče,« je v podkastu Citizen McCain povedala voditeljica Meghan McCain in dodala: »Ne govorim o TMZ-ju in ne o Perezu Hiltonu. Govorim o resnih novinarjih, ki so slišali, da govorice držijo in da je zakon Obamovih končan.«

Predstavnik za odnose z javnostmi Jennifer Aniston je govorice, da sta njegova delodajalka in Barack par, označil za popolno izmišljotino in dodal, da Anistonova komaj pozna Obamo.

Ko je nekoč gostovala v oddaji Jimmyja Kimmla, je sama komentirala svoj odnos z njim:

»Srečala sem ga enkrat. Michelle poznam bolje kot njega.«