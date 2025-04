Grozljivo, kaj so po smrti legendarnega igralca in njegove žene našli na njuni posesti

Dobra dva meseca po tem, ko so v njunem domu našli trupli legendarnega igralca Gena Hackmana in njegove žene Betsy Arakawa, so oblasti na njunem domu v ameriški zvezni državi Nova Mehika odkrile več kot skrb vzbujajoče stanje.

V pomožnih objektih na njuni posesti, med drugim v garaži in dveh lopah, je namreč mrgolelo trupel podgan, našli so tudi ogromno izločkov ter gnezd, kar bi lahko pojasnilo, kako in kje se je Arakawa okužila s hantavirusom, poznamo ga tudi pod imenom mišja mrzlica.

Zanjo je bil namreč usoden prav pljučni sindrom, ki ga povzroči ta nevarni virus, ki se prenaša preko izločkov podgan in drugih glodavcev, ljudje pa lahko z njim pridemo v stik med čiščenjem prostorov, kjer se te živali zadržujejo. Ko se izločki okužene živali posušijo, se virus sprosti v zrak, ljudje pa ga nato vdihnemo.

Betsy Arakawa je umrla prva, in sicer 12. februarja, šest dni pozneje se je srce ustavilo tudi Genu Hackmanu, kot je ugotovil mrliški oglednik zaradi hude okvare srca, ki sta jo še poslabšala Alzheimerjeva bolezen in obolenje ledvic.