Logar kriči stop korupciji, Janša pa: Mogoče bi začeli pri sebi?

Slovenija potrebuje korenit boj zoper korupcijo, so v sporočilu za javnost poudarili v stranki Demokrati Anžeta Logarja. S tem so se odzvali na aktualno dogajanje, med drugim na dopustovanje premierja Roberta Goloba pri poslovnežu Tomažu Subotiču, ki ga je vlada imenovala v sveta dveh zdravstvenih zavodov.

Pozivajo k višji politični kulturi

V stranki Demokrati so še ocenili, da v Sloveniji raste občutek ljudi o vseprisotnosti korupcije. Aktualna politika tudi ob dogodkih, kot so dvomljivo imenovanje nekdanjega generalnega direktorja policije Senada Jušića, pregrešno drage železniške postaje, visoki aneksi za drugi tir in cene medicinske opreme, ne daje zgleda.

Vendar je po njihovih navedbah nekje treba potegniti črto. Najprej je treba poenotiti informacijske sisteme policije, tožilstva in sodišč. Nato je treba kadrovsko okrepiti tožilstvo in vpeljati kabinetni sistem.

Janša Logarja vabi, da naj začne pri sebi

Na poglede Demokratov se je, pričakovano, kritično odzval šef SDS Janez Janša. »Mogoče bi spoštovani poslanci na zadnjih volitvah neobstoječe stranke boj s korupcijo začeli pri sebi? Kako se reče temu, ko v proporcionalnem sistemu 11 kandidatov zbira glasove za tvojo izvolitev na listi SDS, nato pa svoje in njihove glasove volivcev odneseš drugam?« je zapisal na omrežju X.