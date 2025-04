Iz olupka priljubljenega sadeža lahko nastane odlično naravno gnojilo

Strokovnjakinja za vzgojo rastlin Carmen Johnston je razkrila naravno gnojilo, ki naj bi bilo zaslužno za čudeže na njenem vrtu: vodo z dodatkom bananinih olupkov.

Nasvet je delila na družbenih omrežjih in poudarila, da to preprosto gnojilo pospešuje rast zelišč, cvetja, zelene zelenjave in plodovk:

»Ta nasvet želim deliti z vsemi. Svoje rastline zalivam z vodo, v kateri so se namakali bananini olupki,« je zaupala.

Johnstonova pravi, da raztopine ni treba hraniti v hladilniku, da jo uporablja neprestano in da preprosto dodaja sveže olupke:

»Ko stari postanejo rjavi, jih zavržem in dodam nove. Gre za učinkovito organsko gnojilo, ki je odlično za vse: od paradižnikov do mete in kopra.

Moja meta je ogromna, koper mi sega do pasu, imam pa tudi kup češnjevih paradižnikov in čudovite paprike,«

je še povedala Carmen.

Izkušnje iz komentarjev: »Prisegam na to metodo!«

Objava je v kratkem času sprožila veliko zanimanja, mnogi so se odločili preizkusiti trik, medtem ko so drugi delili svoje lastne izkušnje:

FOTO: Fotocuisinette/Gettyimages

»Natanko to uporabljam in moja bazilika še nikoli ni bila lepša.« »Prisegam na to! Čeprav jaz olupke preprosto zakopljem v zemljo,« so se vrstili nekateri komentarji, vendar ni šlo brez kritike.

Drugi so opozorili na morebitne pasti.

Koristno, pa vendar ...

Čeprav je voda iz olupkov banane naravna in učinkovita rešitev, je previdnost na mestu: priporočljivo je uporabljati izključno olupke ekološko pridelanih banan, saj konvencionalno pridelane vsebujejo ostanke pesticidov.

Raztopino je treba razredčiti: »Moja mama je preizkusila trik, a je požgala korenine rastlin, to tekočino morate razredčiti,« na podlagi svojih izkušenj opozarja eden od komentatorjev.

FOTO: Shutterstock

Voda iz olupkov banane je lahko pravo malo čudo za vrt, je naravna, preprosta in brezplačna.

Vendar sta, tako kot pri vsaki domači metodi ključnega pomena pravi odmerek in opazovanje, kako se na nanjo odzivajo vaše rastline, povzema 24sata.hr.