Jennifer je zaman čakala na njegov klic

Tudi ločitev od Brada Pitta ni zamajala tega odnosa. A kot piše portal InTouch, bi to poletje lahko v prijateljstvo vneslo težave. Ona je namreč prepričana, da se ji zakonca Clooney izogibata, kar jo boli, saj je vedno menila, da gojijo iskren odnos.

Kaj se je zgodilo?

Glede na pisanje omenjenega portala je Anistonova upala, da bo del poletja preživela z Georgom in Amal v razkošni vili na obali italijanskega jezera Como. Čakala je njun klic, vendar ga ni bilo.

»George ni nikoli rekel ničesar proti Jennifer. Nasprotno, o njej ima lepo mnenje, ni pa mogoče spregledati hladu med njima.

Upala je, da jo bosta zakonca Clooney poklicala, a se to ni zgodilo. Lani je bila njuna gostja v Italiji in imela se je krasno. Dogovarjali so se tudi za to leto, naredili so načrte, vendar jih niso uresničili in on ni niti omenil, zakaj ne,« je povedal vir blizu igralke in dodal:

»Anistonova je užaljena, vendar o tem ne govori. Konec koncev so dolgoletni prijatelji.«

Treba je povedati še, da je George dober del poletja preživel z njenim bivšim možem Bradom Pittom, ki ga je gostil pri sebi doma. Skupaj sta prišla na filmski festival v Benetkah, kjer sta predstavljala njun film Volkovi.

»Jen dobro ve, kako blizu sta si Brad in George in zagotovo ne bi za nobeno ceno ogrožala njunega odnosa. S Pittom sta se ločila že davno in sta sedaj v odličnih odnosih,« je še povedal vir.

Anistonova sicer ni edina igralka, ki jo je letos George razočaral. Tudi Julija Roberts ni dobila vabila na počitniško druženje z njegovo družino.

»Mnogi so opazili, da sta Jen in Julia izpadli iz njegovega ozkega kroga. Anistonova se ne bo soočila z njim, ker ona tega ne počne, je pa vse skupaj zagotovo velik udarec za njen ego.

Počuti se izdano in zavrženo. Verjela je, da imajo lepo prijateljstvo, ki ga nič ne more uničiti, a očitni temu ni tako,« je še povedal vir blizu igralke.