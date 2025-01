Se Michelle in Barack Obama ločujeta? Poteza, ki je sprožila govorice

Nekdanja prva dama Združenih držav Amerike Michelle Obama je potrdila, da ne bo prisotna na inavguraciji novega ameriškega predsednika, ki bo v ponedeljek, 20. januarja.

To bo po pogrebu nekdanjega predsednika ZDA Jimmyja Carterja že drugi javni dogodek zapored, na katerem je ne bo ob možu Baracku.

Napoved, da Michelle, ki je z možem v Beli hiši bivala od leta 2009 do 2017, ne bo prišla na inavguracijo, je na družbenih omrežjih sprožila razprave o tem, kaj se dogaja v njenem zakonu in ali se par morda po 33 letih razhaja, piše Daily Mail online.

»Čutim, da se ločujeta.« »Na obzorju je ločitev, saj se nikjer več ne pojavljata skupaj.« »Noče biti v njegovi bližini,« je le nekaj neokusnih komentarjev na omrežju X.

A mnenja so deljena, so namreč tudi takšni, ki trdijo nasprotno.

»Ničesar ne vem o njunem zakonu, vendar je očitno, da Michelle Obama s svojo neprisotnostjo pošilja posebno politično sporočilo.

Ne bi izkoristila pogreba Jimmyja Carterja za napoved ločitve. Bodimo malo bolj obzirni,« je zapisal en komentator, drugi je dodal:

FOTO: Chip Somodevilla/Gettyimages Via Afp

»Michelle žaluje za izgubo svoje matere. Poleg tega ni politična figura, vendar ste vsi nasedli tiktoku in domnevam o njeni in Barackovi ločitvi.

Samo zato, ker ni šla na pogreb in ne bo prisostvovala inavguraciji zločinca,« se glasi še en zgovoren komentar.

Podobno je namignil tudi vir za People:

»Njeni občutki do Trumpa so več kot jasni. Ni oseba, ki bi si nadela prijazen obraz in se pretvarjala zaradi protokola. Michelle ne počne ničesar samo zato, ker se to od nje pričakuje ali ker je to tradicija.«

Po besedah vira so Trumpovi besedni napadi na družino Obama in na ljudi temnejše polti v celotni zgodbi odigrali veliko vlogo:

»Kot prva dama je osem let služila javnosti in za javno dobro naredila vse, kar je lahko. Videli jo bomo, ko bo imela projekt ali namen, ki ga želi promovirati, vendar ne čuti potrebe, da bi se še izpostavljala v javnosti.«

Zakonca Obama sta se spoznala leta 1989, poročena sta od leta 1992 in imata dve hčerki.