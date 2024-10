Ljubica Charlesa Spencerja toži njegovo ženo

Zdi se, da ločitev angleškega grofa Charlesa Spencerja od Kanadčanke Karen Villeneuve, ne bo minila brez škandalov.

Za grenak priokus tretje ločitve brata princese Diane je poskrbela njegova sedanja partnerka Norvežanka Catrine "Cat" Jarman.

Proti skoraj bivši ženi svojega izbranca je sprožila pravni postopek zaradi zlorabe osebnih informacij, piše britanski The Telegraph.

Ljubica sedaj še ne razkriva, o kakšni zlorabi je govora in s čim je še aktualna grofica Spencer kršila njeno zasebnost.

Britanski mediji navajajo, da se je užaloščena grofica, ki ima s Charlesom 12-letno hčerko Charlotte Diano, in še vedno biva na posestvu Spencer, pozanimala o naslednici.

Karkoli je izvedela, 42-letni znanstvenici ni bilo všeč in je 10. oktobra na sodišče vložila tožbo, ki napoveduje še eno škandalozno ločitev v krogu britanskih plemiških družin.

Skratka, na posesti Althorp, kjer je odraščala princesa Diana in kjer je njen zadnji dom, se obeta drama.

Zastopala ga bo znana odvetnica

Potem ko je Charles Spencer junija letošnjega leta objavil, da se po 13. letih zakona ločuje od Karen in za Times nedavno potrdil, da se sestaja z norveško arheologinjo, je zaupal še, da ga bo pri ločitvi zastopala odvetnica Fiona Shackleton, ki je zastopala kralja Karla III. v ločitvi od princese Diane.

Razšla sta se leta 1992, ločitev je bila dokončna 1996, leto kasneje je Diana v Parizu umrla v prometni nesreči.

Po pisanju časopisa Tatler je prav Fiona Shackleton baronica Belgravije dosegla, da je Diana izgubila naslov njenega kraljevega visočanstva.

Fiona je pomagala tudi Paulu McCartneyju med ločitvijo od Heather Mills leta 2009 in tako sodelovala v eni najbolj odmevnih ločitev v Veliki Britaniji.

Karen pred poroko s plemičem

Pred poroko z osem let starejšim britanskim plemičem so, kot je znano, Karen Villeneuve pestili dolgovi. Obtožena je bila neplačila računa v vrednosti 136.000 dolarjev, prav tako naj ne bi plačevala davkov v Kaliforniji, kjer je živela in si nakopala 29.000 dolarjev dolga.

Glede na denarno stanje se domneva, da bi lahko imela finančne zahteve, ki jih Charles ni pripravljen izpolniti.

Pred Charlesom je bila poročena z Markom Gordnom, hollywoodskim producentom, ki se je podpisal pod filme, kot sta Reševanje vojaka Ryana in Hitrost, ter serijo Uvod v anatomijo.

V zakonu sta se jima rodil dve hčerki, 26-letna Emma in 23-letna Kate, ločila sta se pred 21. leti. Nato se je sestajala z milijarderjem Georgeom Sorosom, leta 2010 pa na slepem zmenku spoznala Dianinega brata, piše Tatler.

Poročila sta se junija 2011, sprva je bilo vse idilično, Karen se je lepo prilagodila življenju v britanski visoki družbi: osvojila je bonton, že leta 2004 je ustanovila dobrodelno organizacijo Whole Child International, ki pomaga otrokom brez stabilnih domov.

Preobrat

A zakon je zapadel v krizo, ko se je na posesti Althorp pojavila nekonvencionalna arheologinja, ki je vodila izkopavanja starodavne rimske vile, o kateri je snemala dokumentarec.

Spoprijateljila se je z grofom in ga prepričala, naj z njenim prijateljem Richardom Colesom ljubiteljem zgodovine, začneta podkast The Rabbit Hole Detectives. Nastala je knjiga z istim naslovom, prijateljevanje Cat in grofa pa je preraslo v nekaj več.

Konec tretjega zakona

Charles Spencer je sicer znan po burnem ljubezenskem življenju in knjigi spominov Zelo zasebna šola (A Very Private School), ki jih je izdal marca letos.

V delu piše o varuški, ki ga je, skupaj s princeso Diano, maltretirala, kar mu je povzročilo globoke travme. Odkril je tudi spolne zlorabe v internatu, kjer je bival kot otrok.

S prvo ženo manekenko Victorio Lockwood ima štiri otroke: 34- letno Catherine "Kitty", 32-letni dvojčici Elizo in Amelijo ter 30-letnega sina Louisa.

Ločila sta se leta 1997.

Njegova druga žena je bila Caroline Freud: poročila sta se leta 2001, imata dva otroka: 21-letnega sina Edmunda in 18-letno hčerko Laro. Zakon se je končal leta 2007.

Brata lady Di očitno čaka četrta sreča z arheologinjo, s katero ju povezuje strast do izkopavanja ostankov davnih prednikov.