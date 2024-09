Nepričakovano vabilo za princa Harryja in Meghan Markle: prišlo je iz Velike Britanije

Medtem, ko zadeve med princem Harryjem in njegovim očetom ter bratom ostajajo ledene, vir blizu kraljeve družine pripoveduje, da Harry ohranja stike s svojimi sorodniki na Otroku. In sicer z bratom in sestrama njegove pokojne mame princese Diane.

Odnosi med njimi so zelo dobri, vojvoda Susseks je stanoval pri stricu Charlesu Spencerju tedaj, ko se je pred nedavnim v Veliki Britaniji mudil na pogrebu tetinega moža lorda Fellowesa.

Kot navaja britanski medij Express.co.uk, so Harry, Meghan in njuna otroka, princ Archie ter princesa Lilibet celo prejeli vabila Charlesa Spencerja, naj božič preživijo na posesti Althorp:

»Charles jih je povabil, na ta praznik preživijo pri njem, na posesti, kjer je odraščala princesa Diana in kjer je tudi pokopana,« je povedal vir in dodal:

»Veliko prezgodaj je, da bi lahko ugibali, ali bosta povabilo sprejela ali ne, vsekakor imata možnost priti v Veliko Britanijo, če hočeta.«

Vir je razkril, da s strani kraljeve družine Susseksa nista dobila nobenega povabila za praznike, s katerimi se zaključuje koledarsko leto, vendar je dodal, da ga morda še bosta, saj je še zelo zgodaj za načrtovanje.

»Vabila za Sandringham nista prejela, kar ne pomeni, da ga ne bosta. Je pa res malo verjetnosti, da bi ga prejela in še manj, da bi, če bi bila povabljena, prišla.«

Po Harryjevem nepričakovanem obisku domovine so viri blizu kraljevih na Spencerjevo družino začeli gledati kot na vezni člen med princem v Ameriki in ostalo kraljevo družino:

»V zakulisju se Spencerji res trudijo, da bi se brata spravila,« je vir povzel Daily Beast.

»Razumejo, da je William prizadet zaradi Harryjeve izdaje in njegovih izjav v javnosti, razumejo pa tudi Harryja in njegovo stališče o odnosu Windsorjev do njune mame, princese Diane,« povzema InStyle.