Brad Pitt okoli bivše hodi kot po jajcih

Brad Pitt naj bi bil zelo previden v odnosu do svoje bivše žene Angeline Jolie. Seveda ima v načrtu sedanjo izvoljenko Ines de Ramon predstaviti otrokom, noče pa zaradi tega dodatne drame.

Nekdanji par, za katerim je grenka in odmevna ločitev, ima šest otrok. Tri posvojene: Maddoxa, Paxa in Zaharo ter tri biološke: Shiloh in dvojčka Knoxa ter Vivienne.

Takole National Enquirer navaja besede vira: »Kar zadeva seznanjanja otrok z dekletom, hodi kot po jajcih. Dobro ve, da Angelina ni le mama, je tudi najboljša prijateljica otrok.

Si predstavljate, kako bi lahko bilo videti srečanje otrok in Ines? Nič čudnega ni, da se mu ne mudi s spoznavanjem.«

Nedvomno bo do tega nekoč prišlo. Brad in Ines, ki se sestajata od konca leta 2022, sta v ljubeči zvezi.

Us Weekly povzema drug vir, ki je povedal, da si Brad letos ne želi drugega kot tega, da bi bili on in njegovi otroci srečni.

Ines je njegovo prvo resno dekle, odkar sta se leta 2016 z Angelino odločila za ločitev, ki je bila končana leta 2019.

Proti koncu je bila njuna zveza viharna, igralca sta zaradi nasilja v družini preiskovala celo FBI in socialna služba, kapljo čez rob je povzročil prepir na zasebnem letalu, med katerim naj bi bil opiti Brad nasilen do žene in se je na njeno stran postavil najstarejši sin Maddox.

Čeprav so bile vse obtožbe proti Bradu zavrnjene, s starejšimi otroki ni več vzpostavil tesnega odnosa.

Ne samo 22-letni Maddox, proti njemu se je obrnil tudi 20-letni Pax in ga na instagramu označil za svetovnega bedaka, 18-letna Zahara pa je prenehala uporabljati očetov priimek in se na sprejemu v sestrstvo Alpha Kappa Alpha na kolidžu Spelman predstavila kot Zahara Jolie.