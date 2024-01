Zakaj Bradu Pittu tokrat končno lahko uspe

Brad Pitt je očitno znova našel ljubezen. Je v srečni zvezi z Ines de Ramon, igralec pa verjame, da je za njuno cvetočo ljubezen med drugim zaslužno dejstvo, da ona, za razliko od Bradove bivše žene Angeline Jolie (in Jennifer Aniston) kariere ne gradi v zabavni industriji.

Ines, ki je bila nekoč poročena z zveznikom serije Vampirski dnevniki Paulom Wesleyem, se ukvarja z oblikovanjem nakita.

Po pisanju revije People je trenutno vodja veleprodaje draguljarske znamke Anita Ko jewelry, katere izdelke si rade privoščijo znane stranke, od Kourtney Kardashian do Hailey Bieber.

Brad Pitt že trideset let velja za enega najbolj znanih in cenjenih igralcev. Čeprav Ines pogosto sodeluje in se druži z znanci svetovne estrade, prav njeno življenje stran od medijskih žarometov pripomore k temu, da sta z Bradom oblikovala skladno zvezo.

»Brad in Ines imata lep, sproščen odnos. Res je, da imata različni karieri, a ju veže veliko skupnega. Oba imata denimo rada umetnost in drug drugega spodbujata z vidika kreativnega izražanja. Ljubezen do umetnosti je nedvomno nekaj, kar ju povezuje,« je njuno zvezo komentiral vir blizu paru in dodal:

»On ceni dejstvo, da ona ni del industrije. Ona ni obremenjena ne s svojo in ne z njegovo slavo.

Je pa v njegovo življenje prinesla svežino. Je bistra, prizemljena in mu nudi veliko podpore.

Za Bradom je noro leto, Ines je ena od dobrih stvari, ki so se mu zgodile. Dejstvo, da je v njegovem življenju, mu nedvomno pomaga v boju s stresom.«

Za razliko od sedanje zveze so bila Bradova prejšnja razmerja nedvomno bolj medijsko izpostavljena. Od leta 2000 do 2005 je bil poročen z Jennifer Aniston.

Še preden sta se dokončno ločila, se je zapletel z Angelino Jolie.

Nastal je ljubezenski trikotnik, ki je dolgo polnil naslovnice, tako kot tudi zveza z Angelino, nato zakon in na koncu ločitev.

Razmišljata o družini

Odnos Brada Pitta s šestimi otroki, ki jih ima iz zakona z Angelino, še vedno ostaja svojevrstna skrivnost.

Zadeve med njim in starejšimi tremi otroki so menda napete. Stvari so šle navzdol po sporu na zasebnem letalu, ki je bil razlog, da je Angelina vložila vlogo za ločitev.

Viri blizu igralca pa pravijo, da ne samo, da se Brad trudi zadeve zgladiti, upa tudi, da bo kot oče dobil še eno priložnost: z Ines naj bi načrtovala družino.