Lepa Brena brez dlake na jeziku o današnjih ženskah: Prava dama mora imeti eno stvar - nihče je ne more kupiti

Lepa Brena je vedno v središču pozornosti, ko se pojavi, tako je bilo tudi na nedavni promociji njene nove znamke. In tokrat je prišla v specifični modni izdaji, v nenavadni črni obleki in z atraktivno pričesko.

Kravata kot modni detajl ji je dala nekoliko »šefovskega« videza, platinasti valovi las pa so poudarili ženstven in damski videz. Kaj mora po njenem mnenju krasiti pravo damo?

Pomembna je denarnica

»Prava dama mora imeti najprej denarnico,« je za TV Prva povedala zvezdnica turbo folka. »Ona ji lahko zagotovi vse, pa tudi možnost, da vsem pove v obraz, kar misli, in da je nihče ne more kupiti,« pojasnjuje Brena.

Po njenem mnenju je bistvo vsakega, da se »dobro počuti v svoji koži«. »Sami sebi bi morali biti lepi, in ko smo sami sebi lepi, nam je čisto vseeno, kako so drugi,« se nasmeji pevka.

Vsi so še pod vtisom njenega nedavnega nastopa na koncertu Aleksandre Prijović. Medtem ko so se nekateri spraševali, zakaj je ni podprla pred serijo nastopov v beograjski Areni, na primer z objavo na Instagramu, drugi menijo, da za Aleksandrinim uspehom stojijo Brena in njena družina ter »marketinška mašinerija«.

Aleksandra Prijović se je uveljavila kot ena trenutno največjih glasbenih zvezd v regiji. FOTO: Zaslonski posnetek Youtube

In po izjavi, da »mora imeti prava dama svojo denarnico«, so se nekateri spraševali, ali je Brena s tem »spodbodla« tudi svakinjo. Je pa tašča tista, ki je utišala skeptične nevoščljivce, ko se je osebno pojavila na Aleksandrinem drugem nastopu v Areni, s čimer je pokazala, kako zelo jo podpira.

Tudi Aleksandra ne popušča in je povedala, da je »s Filipom šlo vse na bolje«, poudarja pa, da bo svoje pesmi in videospote še naprej plačevala sama, iz honorarjev, ki jih prejme. »Veliko sem delala, vsak konec tedna sem imela nastope,« je poudarila, ko je gostovala v oddaji Balkansko ulico, poroča lepaisrecna.mondo.rs.

Preberite še: