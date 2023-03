Spopad dveh titank: Senidah in Lepa Brena

Kar nekaj mesecev so usklajevali višini honorarja, da bi zadovoljili najbolj oblegani balkanski glasbeni divi. Junija bomo tako priča prvemu neposrednemu dvoboju, saj si bosta nasproti stali legenda etno folk popa Lepa Brena in kraljica 'trapa' Senidah.

Obe sta se te priložnosti zelo razveselili, ker od samega začetka spoštujeta druga drugo, povrhu pa sta se začeli družiti tudi zasebno. »Čeprav je celotni projekt zastavljen tekmovalno, to ne bo dvoboj. Kvečjemu vrhunec kariere, ko si bom delila večer ter oder z eno največjih. Brena me je povabila tudi k sebi domov na obilno večerjo, čemur se zagotovo ne bom odrekla. Ima skrivni načrt, da me malce poredi s svojimi dobrotami, in čeprav zelo pazim na prehrano, se bom z užitkom pregrešila. Vsekakor mi bo nastop z njo velikanska čast, saj bom lahko zapela njene pesmi, ona pa moje,« je vzhičena Senidah.

Oboževalci obe uvrščajo med glasbeno-stilske titane našega časa in prostora.

Na promocijskem druženju z novinarji sta se obe odeli v belo, mlajša je celo namignila: »Želela sem ji biti malce podobna, kar mi je s temi svetlimi lasmi in bleščečo opravo menda uspelo,« se je pošalila in priznala, da bo to spektakel, ki mu na Balkanu še nismo bili priča.