Lepa Brena se že 17 let bori z nevarno in nepredvidljivo boleznijo

Lepa Brena, ena največjih balkanskih glasbenih zvezd, skrbi za svoje zdravje in prehrano, pri svojih 61 letih pa ima vitko linijo in je videti zelo mladostna. Kljub temu se zadnja leta ubada z resnimi zdravstvenimi težavami. Že 17 let se namreč bori s trombozo, za katero zdaj sumi, da se ji je vrnila.

»Bobo je zelo razburilo, ko mu je Brena povedala, da sumi, da se je tromboza vrnila. Takoj je poklical zdravnika, ki jo je operiral, in se dogovoril za nov pregled. Breni je rekel, da ne sme čakati niti dneva in da mora čim prej na pregled, saj ne bi prenesel, da bi jo izgubil,« pravi vir blizu družine in poroča Paparazzo. »Zaveda se, da je tromboza resna bolezen in da jo je do zdaj uspela obvladovati, a gre za zahrbtno bolezen. Novi tromb lahko nastane v sekundi in povzroči kaos. In sin Viktor se je zelo zbal zanjo.«