Po pandemskem premoru 2. julija v Slovenijo spet prihaja slovita Lepa Brena. Slovenske oboževalce bo legendarna pevka tokrat razveseljevala v Dekanih. Letošnji koncerti so uvod v praznovanje 40 let na sceni, a glavno veliko turnejo načrtuje za prihodnje leto. »Svojo 40-letnico sem želela zaznamovati na lep in spektakularen način. Začeli smo pravzaprav že lani in bom nastopala, dokler me bo občinstvo želelo in dokler lahko migam. Ker sem živahna, bo vse skupaj trajalo še dlje, kot sem mislila. Naredili smo tudi dokumentarec, velike turneje, kot so bile včasih, pa bodo prihodnje leto...