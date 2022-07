Največja balkanska zvezda se prehranjuje kot Novak Đoković

Konec tedna je na Obali minil v znamenju balkanske glasbe, saj je nastopila Fahreta Jahić - Živojinović, bolj znana kot Lepa Brena. Z ikono jugoslovanske glasbe smo se dobili v Piranu, natančneje v Stari gostilni, kjer se je pred koncertom ustavila za kosilo. Tokrat si je za predjed privoščila surovega brancina z beluga kaviarjem, nato pa popečen file brancina na žaru z zelenjavo.

»Tisti, ki radi jedo zelo izbrane jedi, ki imajo močno izražena čutila in ne marajo prevelike količine hrane, morajo priti v Staro gostilno, da uživajo v vseh teh prefinjenih okusih,« je povedala. Pet ur pred koncertom Fahreta poje zadnji obrok, sicer pa ima vedno svojo mejo.

Na odru je še vedno energična kot nekoč. Foto: Ljubo Vukelič

»Mislim, da si mora človek privoščiti hormon sreče in zadovoljstva in da se ni treba mučiti, če ima dva, tri ali pet kilogramov več,« nam je povedala 61-letnica, ki se lahko pohvali z zavidljivo postavo.

»Pri 20 ali 30 letih je lepo imeti idealno težo, ampak ko so ljudje stari nad 40 let, se jim s tem ni treba obremenjevati. Pomembno je, da uživajo v življenju, delu, hrani, da imajo neko mejo, kajti vsako pretiravanje vodi v težave. Starši so me naučili, da brez discipline in truda preprosto ne moreš imeti rezultatov. Ko sem pri 26 letih shujšala s 84 na 67 kilogramov, sem si rekla, da se nikoli več ne želim zrediti, ker je to teža, s katero se počutim srečno in zdravo. Morda imam zdaj kakšne tri kilograme več, ampak ti morajo biti, že zaradi gubic, ki so potem manj vidne,« se zasmeji.

Drži se režima prehranjevanja, po katerem vso hrano v dnevu zaužije v osmih urah, naslednjih 16 ur pa nič. »To sem prakticirala zadnjih 20 let. Nisem niti vedela, da sem tako sodobna in napredna,« pove v smehu, saj je ta dieta šele pred dvema letoma postala priljubljena zaradi najboljšega teniškega igralca na svetu Novaka Đokoviča. Srbska diva vsak dan popije tudi kozarec vina zaradi serotonina, tokrat je izbrala peneče se.