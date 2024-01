Kraljica odstopila, da bi rešila sinov zakon in kraljevino?

»ČEZ DVA TEDNA bo minilo 52 let, odkar sem zasedla prestol. Tako dolga doba pusti pečat. Čas teče in z njim se povečuje število zdravstvenih težav, energija pa upada in človek težko dela enako veliko in enako dobro kot nekoč. Po operaciji hrbtenice, ki sem jo uspešno prestala februarja, sem začela razmišljati o prihodnosti, o tem, ali bi bil zdaj primeren trenutek, da predam odgovornost vodenja države naslednji generaciji. In odločila sem se, da je zdaj pravi čas za to. Štirinajstega januarja 2024, 52 let od dneva, ko sem nasledila svojega ljubljenega očeta, bom odstopila s položaja danske kraljice in prestol predala sinu princu Frederiku,« so bile besede, s katerimi je Margrethe II. pred dnevi šokirala rojake in svet. V zadnjih 500 letih ni odstopil še noben danski vladar.

Nihče ni pričakoval, da bo odstopila med neposrednim televizijskim prenosom.

Premišljena poteza

Nihče ni pričakoval, da bo izjemno priljubljena in nekoliko čudaška kraljica, ki se je pogosto požvižgala na protokol, odstopila, še najmanj Danci, ki so se po novici zgrnili na družbena omrežja ter večinoma priznali, da niso pripravljeni na novega vladarja, četudi je Frederik med ljudmi priljubljen, še raje pa imajo njegovo ženo princeso Mary. Leta sta veljala za zgleden par, ki si je tudi v javnosti in na uradnih dogodkih brez zadržkov izkazoval naklonjenost, Mary je tudi po več kot desetletju zakona pogosto občudujoče opazovala svojega dragega med govori ali mu namenila zaljubljen pogled, ko sta se sprehajala po ulicah. Vsega tega je bilo nenadoma konec pred nekaj meseci, ko so Frederika, kot smo pisali, ujeli v Madridu v družbi svetlolase dame.

Če bi Mary zapustila moža, bi bila to katastrofa brez primere, česar se kraljica zaveda, in tega preprosto ne more in ne sme dovoliti.

Čeprav iz palače zadeve niso komentirali, so se hitro razširile govorice, da prestolonaslednik vara ženo, kar so še podkrepile fotografije z uradnih dogodkov, na katerih Mary in Frederik, ki bosta letos praznovala 20 let zakona, delujeta izjemno hladno in vse prej kot srečno. Prav to naj bi po mnenju poznavalcev spodbudilo Margrethe, da se je odločila prestol predati starejšemu od dveh sinov. Kaj se je zadnje mesece dogajalo za zaprtimi vrati danske palače, vedo le vpleteni, a tisti, ki kraljico poznajo, so prepričani, da je bila poteza dobro premišljena.

»Margrethe se zaveda, da je Mary največje bogastvo, ki ga ima dvor, brez nje in njene priljubljenosti bi se vse lahko sesulo, kot kraljica pa se Margrethe čuti dolžno, da poskrbi za prihodnost monarhije,« je denimo dejal Phil Dampier, ki že leta piše o evropskih kraljevih družinah. »Če so govorice o Frederikovi nezvestobi resnične, bi se lahko zgodilo, da bi ga Mary zapustila. To bi bila katastrofa brez primere, česar se kraljica zaveda, in tega enostavno ne more in ne sme dovoliti. Zdaj upa, da se bosta pobotala in združila moči kot novi kralj in kraljica,« je še dodal Dampier.

52 let bo vladala Margrethe.

Brez pompa

Ko bo naslednji teden Frederik postal kralj, bo k svojemu imenu dodal številko X, Margrethin oče je bil namreč kralj Frederik IX., ne bo pa deležen tako veličastnega kronanja kot denimo britanski kralj Karel III. Na Danskem, ki je kot Velika Britanija ustavna monarhija, tovrstne ceremonije niso v navadi, razkošne slovesnosti so odpravili že v 19. stoletju. Vse, kar se zgodi, je, da prestolonaslednika na balkonu palače Christianborg, pod katerim se običajno zberejo množice, za vladarja razglasi danski premier.

Trenutek, ko je bila Margrethe razglašena za kraljico.

Tako je bilo tudi dan po tem, ko je 14. januarja 1972 umrl kralj Frederik IX. in je kraljica postala Margrethe. S takratnim premierjem Jensom Ottom Kragom sta stopila na balkon in slednji je trikrat, vsakič obrnjen na drugo stran neba, izjavil: »Kralj Frederik IX. je mrtev. Naj dolgo živi njeno visočanstvo kraljica Margrethe II.« Tisočglava množica, ki se je zbrala pod balkonom, je novo monarhinjo pozdravila z devetimi vzkliki, nato je prišla na vrsto kraljica ter jih nagovorila. Zelo podobno bo tudi kronanje bodočega kralja Frederika X., le da bo moral premier nekoliko spremeniti govor, saj je kraljica še živa.