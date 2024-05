Tatovi poklali Alojzove ovce: Tiste, ki kradejo, država izdatno podpira s socialnimi podporami

Saj je grozno, ko se nad drobnico spravijo zveri in jih pokončajo. A to je nekako lažje razumeti – živalski nagon pač dela svoje. Ne da pa se razumeti človeške pokvarjenosti, krutosti in brezčutnosti, ko se človek zverinsko spravi nad nemočno žival in jo pokonča. Kot se je to zgodilo v noči na praznični četrtek v Posavju, ko so neznanci vdrli v hlev in zaklali štiri ovce. Tri, ki so še ostale, so bile dva dni po masakru ob našem obisku tako preplašene, da se niso upale približati, niti domačim ne, pa čeprav so bile prej še kako prijazne in željne človekove bližine. Ob našem obisku je Alojz de...