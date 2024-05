Najgloblja rana Nicole Kidman

Igralko avstralskih korenin Nicole Kidman je doletela posebna čast: v Los Angelesu je prejela nagrado Ameriškega Filmskega Instituta za življenjsko delo.

Na podelitvi so jo spremljali mož Keith Urban in hčerki Sunday-Rose ter Faith Margaret, ki sta bili z mamo prvič na rdeči preprogi.

Prisotnih je bilo tudi nekaj članov širše družine, ni pa bilo dveh, za Nicole prav tako pomembnih oseb: posvojenih otrok iz zakona s Tomom Cruisom 29-letnega sina Connorja in 31-letne hčerke Izabelle.

Nicole, ki se je v čustvenem govoru ob prejetju nagrade zahvalila vsem ljubeznim, svojega življenja, soprogu Keithu in hčerkama, ju v govoru ni omenila.

Tom Cruise in Nicole Kidman sta se po 11 letih zakona ločila leta 2001, sodišče jima je ob razhodu dodelilo ločeno skrbništvo.

A otroka sta ostala privržena svojemu očetu, se odločila živeti z njim in sta odraščala kot pripadnika scientološke cerkve.

Igralka z njim v javnosti ni bila videna vse od leta 2007 in ni znano, ali je z njima sploh v stikih, bila pa naj bi zlomljena, ker nista prišla na pogreb njenega očeta leta 2014.

Želela je, da bi bila prisotna na podelitvi nagrade, a na koncu nista prišla. Connor ni mami izrazil ob tem nobene naklonjenosti, Bella je le všečkala eno od njenih objav s podelitve nagrade.

Kljub temu da je očitno med mamo in otrokoma razdor, ju je igralka pri odločitvi, da ostaneta scientologa, podprla:

»Materinstvo je potovanje. Obstajajo neverjetni vzponi in padci, pa naj bo otrok biološki ali posvojen. Tisto, kar potrebuje, je ljubezen.

Odločila sta se, da bosta scientologa, a naša starševska naloga je, da otrokom nudimo brezpogojno podporo,« je leta 2019 povedala za The Sun.

Leta 2014 je izjavila, da sta njena otroka velikodušna in ljubezniva, film Lev: dolga pot domov, v katerem igra posvojiteljico, je opisala kot ljubezensko pismo zanju.

Cruise in Kidmanova sta hčerko in sina posvojila v začetku devetdesetih potem, ko je bilo po izvenmaternični nosečnosti in splavu rečeno, da je le malo možnostim, da bi igralka lahko donosila otroka.

Prav scientološka cerkev naj bi bila kriva, da so se odnosi med mamo in posvojencema ohladili, zlasti Connor je ostal lojalen očetu.

Poslušal njegov nasvet in mame leta 2019 ni povabil na poroko s pripadnico iste vere Silvio Zanchi, saj jo je njihova verska skupnost označila za problematično osebo, ki živi v nasprotju z njihovimi interesi.

Obstajali naj bi celo dokumenti, iz katerih je razvidno, da je med ločitvijo in borbo za skrbništvo cerkev Bello in Connorja pripravila do tega, da sta se obrnila proti igralki.